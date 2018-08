Internacional

Islandia retira su candidatura para ingresar en la UE

12/03/2015

El Gobierno conservador islandés adoptó esa medida en el Consejo de Ministros celebrado el martes, pero este jueves la ha oficializado ante las instituciones europeas.

El Gobierno de centro derecha islandés ha retirado formalmente su candidatura para ingresar en la Unión Europea (UE), ha informado hoy el ministro de Asuntos Exteriores, Gunnar Bragi Sveinsson, en un comunicado.

La decisión ha sido transmitida a las instituciones comunitarias mediante a una carta dirigida a la Comisión Europea (CE) y también personalmente, en un encuentro mantenido entre Sveinsson y su colega letón, Edgars Rinkevics, país que detenta la presidenta de turno de la UE.

Gobierno socialdemócrata-verde

Islandia solicitó formalmente su ingreso en la UE a Bruselas en 2009, un año después de la grave crisis que colocó al país al borde del colapso y aún bajo una coalición de Gobierno socialdemócrata-verde.

En los años siguientes el proceso se vio dificultado por disensos persistentes, especialmente en materia de pesca y agricultura.

Gobierno conservador

La situación se agravó en 2013, en que las negociaciones entraron en punto muerto, y, unos meses después, con la llegada al poder del actual Gobierno conservador, liderado por el primer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson, quedaron prácticamente congeladas.

El actual Ejecutivo considera que puede defender mejor los intereses de su país sin formar parte de la UE, según destaca el comunicado de Exteriores.

La decisión islandesa se daba por segura desde que a mediados de febrero la coalición de Gunnlaugsson aprobó una moción parlamentaria a favor de la retirada de su candidatura.

En esa moción no sólo se planteó esa renuncia, sino que se estipuló que no se presentará una nueva candidatura si no es tras la convocatoria de un referéndum que así lo avale. Según recientes sondeos, la mayoría de los islandeses es ahora claramente contraria al ingreso en la Unión Europea.

