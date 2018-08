Desaparecen 700 inmigrantes en la mayor tragedia marítima de Europa

Cerca de 700 inmigrantes están desaparecidos en las aguas del Canal de Sicilia al naufragar el pesquero en el que viajaban con destino a Italia naufragara a 60 millas al norte de las costas de Libia, ha confirmado la portavoz de ACNUR en Italia, Carlotta Sami.

Medios locales han indicado, además, un barco portugués ha visto el hundimiento y ha efectuado una llamada de emergencia a los Guardacostas italianos, después de salvar a 28 personas, que han precisado que junto a ellos viajaban otras 700 más. Los grupos de rescate han recuperado 24 cadáveres hasta el momento.

Según Sami, los Guardacostas italianos recibieron una llamada de socorro durante la noche en la que les avisaron de que el barco en el que viajaban estos inmigrantes se encontraba en peligro.

Ante la imposibilidad de que llegar a tiempo, la Guardia Costera pidió a un barco portugués que navegaba cerca de la zona que se desviara hasta el lugar del suceso.

Cuando el barco portugués se acercaba a la embarcación en la que viajaban los inmigrantes, éstos "se colocaron todos en el mismo lado de la nave y provocaron su hundimiento".

La embarcación portuguesa inició entonces las labores de rescate, mientras se desplazaban al lugar naves de la Guardia Costera italiana, la Guardia de Finanza y la Marina Militar y también de la Armada militar de Malta, pues la tragedia sucedió en aguas cercanas a la isla.

En estos momentos, las naves de Italia y de Malta trabajan en la búsqueda de supervivientes.

"Acciones inmediatas"

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha anunciado hoy que va a incluir el tema migratorio como punto formal en la agenda del Consejo de los ministros europeos de Exteriores, que se celebra mañana en Luxemburgo.

"Lo que necesitamos son acciones inmediatas para prevenir nuevas pérdidas de vidas humanas y un enfoque amplio para gestionar mejor la inmigración en todos sus aspectos", ha señalado.

En esa reunión, ha dicho Mogherini, presentará "un conjunto de propuestas para Libia", una de las mayores rutas de tráfico ilegal de inmigrantes.

Talked to PM Muscat after tragic deaths in Mediterranean. Will continue talks w/ EU leaders, Commission & EEAS on how to alleviate situation