Muere un directivo de Google en el Everest tras el terremoto

El directivo de Google Dan Fredinburg ha muerto en el Everest cuando hacía senderismo como consecuencia de una avalancha causada por el terremoto de 7,9 grados que sacudió Nepal, ha informado la empresa.

En un comunicado, Google se muestra "inmensamente triste" al dar a conocer el fallecimiento de Fredinburg, lo que ha confirmado la hermana de éste, Megan.

"Lamentablemente perdimos a uno de los nuestros en esta tragedia. Dan Fredinburg, un miembro de la organización de Privacidad en Mountain View. Estaba en Nepal con otros tres empleados de Google haciendo senderismo en el monte Everest. Él ha fallecido. Los otros tres empleados de Google están seguros y están trabajando para llevarlos a casa rápidamente", añade el comunicado.

Megan Fredinburg ha confirmado por Instagram la muerte de su hermano.

"Lamento informar a todos los que le querían que durante la avalancha en el Everest esta mañana nuestro Dan sufrió una lesión en la cabeza", escribe Megan.

El número de muertos en el terremoto de 7,8 grados que golpeó Nepal se acerca ya a los 2.000, según el Centro Nacional de Operación de Emergencia del país asiático.

