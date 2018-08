Internacional

Terremoto en Nepal

El montañero donostiarra Castiñeira: 'Ha sido una odisea'

AGENCIAS | REDACCIÓN

01/05/2015

Ya está en Zaragoza, donde se tratará de las congelaciones sufridas antes del terremoto.

El montañero donostiarra Iñigo Castiñeira, que estaba hospitalizado en Nepal con congelaciones en sus manos cuando ocurrió el terremoto y que ya se encuentra en Zaragoza, ha señalado que el viaje ha sido "una odisea".

El escalador donostiarra se encontraba en Katmandú tras haber realizado un intento fallido al Annapurna, donde sufrió las congelaciones, de las que fue mínimamente atendido en un hospital en la capital nepalí. Allí vivió el fuerte terremoto.

A su llegada al hospital zaragozano donde va a ser tratado por el doctor Ricardo Arregui, especialista en congelaciones, ha explicado a los medios de comunicación que al principio hubo "muy mala coordinación en la embajada" pero que luego las personas que la representaban se portaron "muy bien".

"Me han dicho que no sabían que estaba allí y que estaba grave y me he sentido un poco aislado los primeros días. Luego, menos mal que he conseguido llegar", ha relatado.

Íñigo Castiñeira ha destacado que le dolió especialmente que cuando su hermana llamó a la embajada el primer día, le dijeron que él no era una persona afectada.

"¿Pero cómo no voy a ser una persona afectada si he llegado a un hospital seis horas antes de la catástrofe y necesito unos tratamientos específicos?", se pregunta.

El alpinista dice entender que en un hospital en el que están tratando a gente "a vida o muerte", él no tuviera preferencia.

"Yo ya les comenté que me moría de dolor. No me daban nada, pero había gente que se estaba muriendo, estaban peor que uno y no te quedaba otra cosa que llorar y aguantarte", ha recordado.

Castiñeira ha indicado que los primeros días tras el terremoto fueron "muy duros" y que luego se fue estabilizando la cosa, pero que lo peor era que no le hacían "ni caso", porque aquello era "un desastre".

El montañero ha llegado a Zaragoza tras aterrizar en Barcelona, con una escala en Praga y varios retrasos, pero ha admitido que este itinerario ha sido mejor que volver por India: "Seguro que no estaría aquí ahora".

"Por lo menos estás en Europa y puedes coger vuelos que llegan en dos horas, porque en la India estaría también todo colapsado y teniendo en cuenta cómo está Nepal, que es un país que está patas arriba...", ha opinado.

El himalayista, que ha estado varias veces en Nepal, ha concluido: "Es un país que está patas arriba y lo mejor es que a la gente que está allí la saquen cuanto antes".