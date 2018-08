Internacional

Japón conmemora Hiroshima en pleno debate sobre su carácter pacifista

AGENCIAS | REDACCIÓN

06/08/2015

Pese a que la Constitución japonesa es explícitamente pacifista desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno pretende ahora permitir el envío de tropas al extranjero para combatir.

Miles de personas se han reunido este jueves en Hiroshima para rezar en las ceremonias que marcan el 70 aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica en el mundo y que ponen en evidencia las crecientes tensiones por los intentos de Japón de dejar atrás su Constitución pacifista.

El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, ha aprovechado este acto para pedir la abolición de la armas nucleares y ha exigido la creación de sistemas de seguridad que no dependan del poder militar.

El primer ministro, Shinzo Abe, y su Gobierno están aprobando leyes de seguridad en el Parlamento que podrían permitir el envío de tropas japonesas a conflictos por vez primera desde la Segunda Guerra Mundial, situación que ha generado protestas a lo largo del país.

A las 08:15 horas (hora local), el momento exacto en que explotó la bomba el 6 de agosto de 1945, la multitud ha guardado un minuto de silencio bajo el fuerte calor del verano boreal, con el sonido de fondo de las cigarras y de la 'Campana de la Paz'.

El bombardeo sobre Hiroshima, que dejó 140.000 muertos, fue seguido por la explosión de otra bomba atómica en Nagasaki el 9 de agosto de 1945, que acabó con la vida de unas 40.000 personas de forma instantánea. La guerra concluyó el 15 de agosto.

La oposición a las leyes de seguridad de Abe, que fueron aprobadas ya en la cámara baja del Parlamento y están siendo debatidas en la Cámara Alta en estos momentos, sigue fuerte, y los índices de popularidad de Abe han caído por debajo del 40%.

Muchos de los que aún guardan recuerdos del conflicto y sus secuelas rechazan los esfuerzos de Abe por dejar atrás la Constitución pacifista de Japón, en busca de una posición más robusta en seguridad.

Mientras tanto, en Estados Unidos, país que lanzó la bomba sobre Hiroshima, el secretario de Estado, John Kerry, ha dicho que el 70 aniversario del bombardeo atómico subraya la importancia del acuerdo alcanzado sobre el programa nuclear de Irán el mes pasado.

"He visto la ceremonia. No hace falta decir que es un muy poderoso recordatorio no solo de que el impacto de la guerra perdura en las personas y países, sino que también pone de relieve la importancia del acuerdo que hemos alcanzado con Irán para reducir la posibilidad de que existan más armas nucleares", ha señalado.