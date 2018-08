Internacional

ELECCIONES

EN DIRECTO: Abiertos los colegios electorales en Grecia

EITB.EUS

20/09/2015

Las de hoy se perfilan como las elecciones más reñidas en más de una década, y en los últimos sondeos el izquierdista Syriza aventaja a la conservadora Nueva Democracia entre medio y tres puntos.

Grecia vive este domingo 20 de septiembre de 2015 elecciones anticipadas, la tercera cita con las urnas de este año en el país heleno. Un total de 9.836.997 griegos están llamados a votar, del total de 11.032.328 habitantes que tiene el país.

Los colegios electorales han abierto sus puertas a las 07:00 horas y permanecerán así hasta las 19:00 horas (de 06:00 a 18:00 en Euskadi), en 56 circunscripciones. En total, serán 19.161 colegios electorales, desde los que 5.000 teléfonos móviles remitirán los datos a la central. Los primeros datos oficiales del resultado serán anunciados poco después de las 21:00 hora local (20:00 en Euskadi), según ha anumciado el ministerio del Interior.

Los principales partidos políticos estas elecciones son los siguientes: Coalición de Izquierda Radical (Syriza), Nueva Democracia (ND), Amanecer Dorado, Unidad Popular -partido escindido de Syriza-, To Potami, Partido Comunista de Grecia (KKE), Griegos Independientes (ANEL) y Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK).

Alexis Tsipras, líder de Syriza, votará en Atenas, en torno a las 10:00 de la mañana.

Una hora después lo hará Vangelos Meimarakis, candidato de Nueva Democracia, también en la capital griega.

Abstención e indecisos, la clave

Tras una campaña de tan solo tres semanas, los indecisos y la abstención son la clave de estas elecciones.

Los sondeos dan una lucha reñida entre Syriza y los conservadores de Nueva Democracia, si bien en las encuestas de última hora publicadas el viernes, todos los institutos veían por delante al partido de Tsipras, con una ventaja que oscilaba entre medio y tres puntos porcentuales.

La mayoría sitúan el porcentaje de indecisos entre el 10 % y el 15 %, mientras que el grado de los que dicen que no van a votar o entran en el apartado no sabe/no contesta ronda también el 10 %. Un escaso margen para cualquiera de ambos sería crucial para poder formar gobierno, ya que el sistema electoral heleno prima a la fuerza más votada con 50 escaños en un parlamento de 300.

El voto es obligatorio

Hay que tener en cuenta que en Grecia el voto es obligatorio, con excepciones que dependen de una serie de factores, pero en la práctica no se multa al que infringe la ley.

Syriza y su escisión

Syriza afronta esta tercera cita con las urnas con menos apoyo del que comenzó, tras imponerse en las elecciones del 25 de enero con un 36,3% de los votos, ya que los sondeos le auguran actualmente entre un 27 y un 31%, una cifra muy alejada del respaldo próximo al 50 % que tenía tras el referéndum de julio, en el que el 'no' defendido por Tsipras se impuso con el 61,3 por ciento.

Sin embargo, la salida del ala izquierdista de la formación por su rechazo al acuerdo pactado por Tsipras con los acreedores no parece haberle hecho especial mella puesto que el nuevo partido, Unidad Popular, podría no superar el umbral del 3 % de votos necesarios para lograr representación parlamentaria. El exministro de Finanzas griego Yanis Varufakis ha anunciado que apoya a Unidad Popular.

Meimarakis, la esperanza de Nueva Democracia

El batacazo en el referéndum sufrido por Nueva Democracia, defensora del 'sí', forzó un cambio de liderazgo en sus filas con la salida de Antonis Samaras y la designación de Vangelos Meimarakis. El exministro ha conseguido remontar en las encuestas, y es para muchos el factor sorpresa en esta campaña electoral.

Gran coalición

Así, salvo sorpresas de última hora --algo posible teniendo en cuenta que los sondeos no vaticinaban la amplia victoria que al final tuvo el 'no' en julio-- todo apunta a que de la votación de este domingo no saldrá un ganador claro, lo que obligará a la formación de una coalición.

Precisamente es esta opción la que sería vista con mejores ojos desde fuera de Grecia, especialmente por los acreedores, es una gran coalición integrada por Syriza y Nueva Democracia. No obstante, por el momento parece lejana. La segunda opción más plausible es que quien gane de los dos partidos forme coalición con alguno de los pequeños que conseguirán representación parlamentaria, principalmente To Potami, que rozan el 5 %, o los socialistas de PASOK, que se sitúan en torno al 4 % de los votos.

Tanto Tsipras como Meimarakis han dejado abierta la puerta a formar coalición con estos partidos. En el caso de Syriza, Tsipras también ha apuntado a que estaría dispuesto a reeditar la coalición con los nacionalistas de Griegos Independientes. Sin embargo, el partido que lidera Panos Kammenos ha perdido fuelle en los últimos tiempos y algunos sondeos le dejan fuera del próximo Parlamento heleno. Por último, los comunistas de KKE rondan el 6 % en las encuestas.

Amanecer Dorado

Otro aspecto a tener en cuenta en las elecciones de este domingo es que la tercera fuerza más votada será con toda seguridad la de los neonazis de Amanecer Dorado, al que los sondeos sitúan en torno al 7 % de los votos. Pese a que buena parte de sus dirigentes fueron encarcelados tras el asesinato en septiembre de 2013 del rapero de izquierdas Pavlos Fyssas por un simpatizante del partido, Amanecer Dorado ha conseguido mantenerse en escena.

___________________________________________________________

eitb.eus realiza un seguimiento en directo de la jornada electoral.