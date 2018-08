Internacional

Anuncio

Palestina no seguirá ligada a los Acuerdos de Paz de Oslo

agencias | redacción

30/09/2015

Mahmud Abbas ha justificado la decisión debido a que Israel viola constantemente dichos acuerdos.

El presidente palestino, Mahmud Abbas, ha anunciado este miércoles que su Gobierno ya no se siente vinculado a los Acuerdos de Oslo debido al constante incumplimiento de la parte israelí y ha advertido de que buscará la creación del Estado Palestino "de todas las formas legales".

"Los Acuerdos de Oslo firmados con Israel estipulaban que debían ser implementados hacia 1999 con la plena independencia del Estado de Palestina y el fin de la ocupación israelí", ha recordado Abbas en el discurso que ha pronunciado ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Pero Israel ha frenado el proceso de retirada de sus fuerzas de las áreas clasificadas como 'B' y 'C', que representan más del 60% del territorio de Cisjordania, incluido Jerusalén Este y ha aumentado sus asentamientos en todas partes", ha denunciado.

Además, "Israel se ha negado a revisar los acuerdos económicos que determinan la capacidad de desarrollo de la economía palestina y su futura independencia, determinado a imponer su dominio económico al igual que ha impuesto el dominio militar".

"En la medida en que Israel se niega a cumplir los acuerdos firmados, no nos deja más opción que decir que no seguiremos siendo los únicos comprometidos con su cumplimiento. Así, declaramos que no podemos seguir vinculados a estos acuerdos", ha anunciado.

La bandera palestina ondea en la sede la ONU

Entre tanto, la bandera palestina ha sido izada este miércoles en la sede principal de Naciones Unidas, en Nueva York, simbolizando así la entrada de Palestina en la organización internacional con el estatus de Estado observador.

La ceremonia ha tenido lugar en torno a las 19:30 horas en el jardín de las rosas de la ONU con la presencia del presidente palestino, Mahmud Abbas, y del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, que ha elogiado a los palestinos por este logro.

Este simbólico hecho es fruto de la votación llevada a cabo a principio de este mes en la Asamblea General, que con 119 votos a favor, ocho en contra y 45 abstenciones aprobó que los dos estados observadores -Palestina y el Vaticano- pudieran exhibir sus banderas en la ONU.