Fue concejal en Araba

El exedil del PP que combate en Siria: 'Nuestra cabeza tiene precio'

AGENCIAS | REDACCIÓN

07/10/2015

El exconcejal de Alegría/Dulantzi explica que el Estado Islámico ha puesto precio a su cabeza y a la del resto de compañeros de batallón: 150.000 dólares.

El exedil del PP en Alegría-Dulantzi (Araba) Rodrigo García Saénz, alias Joseba, que se ha sumado a la lucha de los kurdos contra el Estado Islámico en Siria, ha relatado que tanto él como cualquier combatiente "siempre" guardan alguna granada o una bala para que los terroristas no les "cojan vivos".

Según ha dicho, el Estado Islámico ofrece 150.000 dólares por la cabeza de cualquier miembro de los 'Leones de Rojava' o de cualquier combatiente extranjero. "Aparecer en un vídeo donde al final te degüellan es para ellos publicidad y más publicidad para que más asesinos vengan aquí a matar a más gente", ha explicado.

Sanz está integrado en la unidad 'Leones de Rojava', una organización formada por combatientes internacionales cuyo objetivo es frenar el avance del Estado Islámico en la zona kurda de Siria. "Si lo nos paras aquí los tenemos en casa, ya los hemos tenido en casa y eso hay que tenerlo en cuenta", ha narrado en una entrevista en la Cadena Cope.

Según ha dicho, él se dedica a "ayudar a la avanzadilla" y a la población civil "para evitar que Daesh [El Estado Islámico] entre en los pueblos o en las casas", donde "entran a sangre y fuego, acaban con todo y matan a todos el mundo".

Sin embargo, ha afirmado que no ha arriesgado su vida "tanto como se dice" porque el Estado Islámico "solo sabe poner coches bomba" y es "bastante cobarde" en el combate. "En principio es bastante cobarde, lo que sabe es poner coches bomba pero cuando se tiene que enfrentar cara a cara son unos cobardes", ha recalcado.

El exconcejal vasco ha expresado su deseo de volver a casa: "Yo quiero volver porque mi esposa no se encuentra bien", ha argumentado 'Joseba' añadiendo que de lo contrario se quedaría en Siria. "Vuelvo porque mi mujer me necesita sino me quedaría aquí ayudando a la gente", ha dicho.

Para poder regresar, ha abierto una cuenta en la plataforma PayPal para recaudar a través de ella el dinero suficiente para hacerlo. "No estoy pidiendo caridad", ha aclarado añadiendo que no quiere que las instituciones le "agarren".

"Jamás he debido nada a nadie estando de concejal en mi pueblo, no quiero que me digan que debo nada a ningún político porque me van a utilizar", ha explicado.

