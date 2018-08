27 personas asesinadas en una toma de rehenes en un hotel de Malí

27 personas han sido asesinadas y 13 terroristas han sido abatidos en una toma de rehenes llevada a cabo este viernes en el hotel Radisson, en el centro de Bamako (Malí). En total, los asaltantes han mantenido secuestradas 170 personas.

Las autoridades han liberado ya a todos los rehenes, y los cascos azules de la ONU que se han desplazado hasta el hotel han asegurado que han visto unos 27 cuerpos, según ha informado un responsable de Naciones Unidas. Un español ha salido ileso del atentado, según ha confirmado Exteriores.

De acuerdo con esta fuente, se trata de una información todavía preliminar ya que el registro del hotel aún no se ha completado. Un responsable maliense ha informado de que ya no hay rehenes en el interior del hotel, donde según la cadena hotelera Rezidor había 140 huéspedes y 30 trabajadores.

Los grupos yihadistas Al Murabitún y Al Qaeda del Magreb Islámico han reivindicado el ataque. En una declaración telefónica con la agencia de noticias privada mauritana Al Ajbar (generalmente bien conectada con los grupos yihadistas del Sahel), los dos grupos yihadistas han subrayado que han llevado a cabo de forma conjunta el ataque. Es la primera vez que las dos formaciones yihadistas declaran haber perpetrado una operación conjunta.

Según fuentes de seguridad y trabajadores del hotel, un importante dispositivo se ha desplegado en esa zona de la capital de Mali y en estos momentos las fuerzas de seguridad están en el hotel desde donde se han escuchado varios disparos.

El ataque se ha producido esta madrugada cuando al menos cuatro personas a bordo de un vehículo, con matrícula diplomática, se han acercado al hotel y han empezado a disparar contra las guardias, causando dos heridos graves y otros dos heridos leves, mientras que el resto de guardias han huido de la zona.

Los asaltantes han logrado después entrar en Radisson, que alojaba por lo menos 170 personas, de mayoría extranjeros, y es considerado como el hotel más seguro de la capital, y situado en una zona de lujo donde abundan hoteles, bancos, bares y restaurantes.

Entre los secuestrados se incluyen miembros de delegaciones extranjeras que iban a asistir a un congreso, han informado fuentes de seguridad y trabajadores del establecimiento.

Fuerzas de seguridad mantiene acordonado el hotel Radisson Blu donde se alojan delegados de la Organización Internacional de la Francofonía y participantes en un encuentro previsto mañana en la capital maliense sobre las nuevas tecnologías, entre los que habaía también 20 indios (todos liberados) y varios turcos y chinos, según las fuentes.

Un comunicado del grupo Rezidor, que opera el hotel Radisson de Bamako, asegura que al principio había 140 huéspedes y 30 empleados.

At least 7 Chinese tourists among #hostages in Bamako, #Mali. (Cell phone video filmed by one Chinese hostage) https://t.co/e6NEwS2z78