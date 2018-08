Internacional

Contra el Estado Islámico

Alemania aprueba misión de apoyo a Francia en la lucha contra el EI

AGENCIAS | REDACCIÓN

01/12/2015

La misión, que inicialmente tendrá una duración de un año, será sometida al voto del Parlamento alemán.

El Consejo de Ministros alemán aprobó hoy la misión militar de apoyo a Francia contra el Estado Islámico, que contempla el despliegue de hasta 1.200 soldados en labores de reconocimiento, seguridad y logística.

La misión, que está limitada inicialmente a un año, como ocurre por regla general con las operaciones del Bundeswehr, el ejército alemán, en el extranjero, será sometida previsiblemente esta misma semana al voto del Bundestag.

Alemania se sumará a la lucha contra el EI con vuelos de reconocimiento con aviones Tornado y el uso de satélites.

La misión incluye además el uso de una nave nodriza para suministrar combustible a los bombarderos franceses, así como el envío de una fragata, que contribuirá a la protección del portaaviones francés Charles de Gaulles.

Alemania ampliará asimismo su compromiso civil en Siria y países vecinos, como Irak, con el fin de ayudar a refugiados, desplazados internos y a la población que los acoge.

La titular de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, afirmó hoy en declaraciones a la emisora Deutschlandfunk que "no habrá cooperación alguna con las tropas bajo el mando del (presidente sirio, Bachar Al) Asad" en la lucha contra el EI. "No cooperaremos con responsables que tienen sus manos manchadas de sangre", agregó la ministra, quien incidió en que "no habrá futuro con Asad".

El despliegue alemán responde a la petición de Francia tras los atentados de París de un mayor apoyo en la lucha contra el EI en Irak y Siria.