Al menos 3 heridos en un ataque con cuchillo en el metro de Londres

AGENCIAS | REDACCIÓN

06/12/2015

La Policía londinense lo esta tratando 'como un incidente terrorista'. El supuesto agresor ha sido detenido.

Al menos tres personas han resultado heridas este sábado después de que un individuo con un arma blanca cometiera un ataque en una estación de metro de Londres al tiempo que gritaba, al parecer, "¡Esto es por Siria!".

"Estamos tratando este como un incidente terrorista", ha indicado Richard Walton, que dirige la unidad antiterrorista de la Policía londinense en un comunicado.

La Policía acudió el sábado por la tarde al lugar de los hechos --la estación de Metro de Leytonstone, en el noreste de Londres, según indica la BBC-- tras recibir varias llamadas en las que se informaba de la presencia de un individuo con un cuchillo amenazando a otras personas. Una persona ha resultado herida de gravedad, mientras las otras dos tienen lesiones menores, según la Policía.

Las informaciones iniciales indican que el individuo también amenazó a otros viandantes por la calle. Los agentes emplearon un táser contra el atacante, que fue entonces detenido y trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia.

Medios británicos afirman que el atacante habría gritado "¡Esto es por Siria!" antes del ataque, información que la Policía no ha confirmado. "Yo sólo vi a mucha gente corriendo, pero lo ignoré y seguí caminando hacia mi metro, pero de repente no podía creer lo que estaba viendo, había un hombre con un cuchillo", ha indicado un testigo al diario británico The Guardian.

"Cuando salía esto fue lo que dijo: 'Esto es lo que pasa cuando j***s a la madre Siria, toda vuestra sangre será derramada'", ha añadido.