El partido de Sarkozy no pactará con la izquierda para frenar al FN

07/12/2015

Casi todos los principales responsables de Los Republicanos han respaldado la decisión de su líder. "Toda división sería negativa. Tenemos que ganar esa segunda vuelta", ha dicho Alain Juppé.

El partido Los Republicanos respaldó hoy la decisión de su líder, el conservador Nicolas Sarkozy, de no retirarse ni fusionarse con las listas de la izquierda para impedir el triunfo en la segunda vuelta de las regionales de los candidatos del ultraderechista Frente Nacional (FN).

Con la excepción del exprimer ministro Jean-Pierre Raffarin y de la exportavoz de Sarkozy Nathalie Kosciusko-Morizet, los principales responsables del partido se pronunciaron hoy en la reunión del buró político a favor de esa consigna. "Toda división sería negativa. Tenemos que ganar esa segunda vuelta. Jamás ha sido cuestión de fusionar listas ni de retirarse", señaló a la prensa el ex primer ministro Alain Juppé, candidato a las primarias de su partido para las presidenciales de 2017.

Juppé alegó que durante toda la campaña para las regionales se ha denunciado la mala gestión de los socialistas, y que tras los resultados de anoche en la primera vuelta no pueden cambiar de opinión "de un día a otro". El exjefe de Gobierno sí reconoció que, tras la segunda ronda del próximo domingo, la formación deberá abrir un debate sobre su línea política, que en su opinión no se escucha lo suficiente, en particular respecto al FN.

"Ninguna solución creíble", para las expectativas de los franceses

"Cuando intentamos explicar a los franceses que el FN no aporta ninguna solución creíble a sus expectativas legítimas, sea sobre seguridad o el paro, no se nos oye. ¿Por qué? ¿Qué argumento tomar? ¿Qué línea? Es un verdadero debate que habrá que tener llegado el momento. Pero todavía no es la hora", dijo Juppé. Su partido, señaló, debe centrarse esta semana en movilizar a los electores, especialmente a quienes se abstuvieron, para que la segunda vuelta le aporte "buenas noticias".

El FN se situó ayer al frente en seis de las trece regiones, la alianza de centroderecha encabezada por Sarkozy se colocó por delante en cuatro y los socialistas y sus aliados obtuvieron una victoria en tres.