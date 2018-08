Internacional

Previsto para el martes

Putin cancela su encuentro con Erdogan en San Petersburgo

AGENCIAS | REDACCIÓN

14/12/2015

Rusia y Turquía iban a celebrar una reunión el martes, pactada durante la cumbre del G-20 los días 15 y 16 de noviembre.

Las autoridades rusas han anunciado la cancelación de la reunión entre Rusia y Turquía que estaba prevista para este martes en la ciudad de San Petersburgo y en la que iban a participar el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en lo que supone un nuevo síntoma del deterioro de las relaciones bilaterales.

"No, no se celebrará. No está previsto", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, este lunes en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Itar-Tass.

El jueves, el diario ruso Kommersant adelantó la posible cancelación de la reunión y la vinculó con el derribo del avión militar ruso por cazas turcos el pasado 24 de noviembre en la frontera entre Siria y Turquía.

La reunión de San Petersburgo fue pactada por Putin y Erdogan durante la cumbre del G-20 celebrada los días 15 y 16 de noviembre en Anatolia, Turquía.

La relación entre Rusia y Turquía se ha deteriorado desde que Turquía derribara un avión ruso. Ankara denuncia que el avión ruso violó su espacio aéreo, pero Rusia asegura que en ningún momento abandonó el espacio aéreo sirio.

Turquía consideraba a Rusia como un aliado estratégico y es su principal proveedor de energía a pesar de sus diferencias sobre Siria. Pero desde que el avión ruso fuera derribado por Turquía, Moscú ha impuesto sanciones económicas contra el país que incluyen el embargo de alimentos y otros productos turcos por un valor que alcanzaría los 1.000 millones de dólares.