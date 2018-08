Internacional

Atentados de París

La ley belga impidió registrar el supuesto escondite de Abdeslam

Agencias | Redacción

17/12/2015

La legislación belga impide a las fuerzas de seguridad allanar un lugar entre las 21:00 horas de la noche y las 05:00 horas de la mañana.

La Policía belga no pudo realizar un registro de madrugada en una vivienda en donde sospechaba que podría esconderse el terrorista Salah Abdeslam, apenas dos días después de su presunta participación en los atentados de París, porque la legislación belga impide a las fuerzas de seguridad allanar un lugar entre las 21:00 horas de la noche y las 05:00 horas de la mañana.

El Código Penal belga establece que sólo son posibles las redadas en esa franja horario en caso de flagrante delito o para entrar en un lugar en caso de incendio. Tras los atentados del 13 de noviembre de París, el Gobierno belga ha enmendado la ley para permitir los registros las 24 horas en casos de terrorismo.

"Nuestros servicios nos han indicado que no se puede en absoluto excluir que (el sospechoso) estuviera presente ahí y que el que haya unas horas en las que no se pueden hacer registros no nos ha ayudado necesariamente a encontrar a Salah Abdeslam", ha indicado el ministro de Justicia, Koen Geens, en declaraciones a la cadena belga RTBF.

Esta misma cadena asegura, citando una fuente no identificada, que una de las hipótesis que barajan los investigadores es que el sospechoso aprovechara la confusión por el trasiego por una mudanza para escapar de la vigilancia escondido en un mueble.

La Fiscalía federal matiza

Por su parte, la Fiscalía federal belga ha matizado las declaraciones del ministro y ha defendido que, si bien se retrasó una redada en el distrito bruselense de Molenbeek-Saint-Jean en la madrugada del 16 de noviembre, el registro se llevó finalmente a cabo y no se obtuvieron pruebas concluyentes que confirmaran la presencia del terrorista fugado tras los atentados de París.

La cadena flamenca VTM emitirá a las 22:50 horas de este miércoles una extensa entrevista al ministro Geens y al titular de Interior, Jan Jambon, en la que se espera que den más detalles sobre lo que ocurrió esa noche en las pesquisas para localizar a Abdeslam.