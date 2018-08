Internacional

La hora de los suníes de Irak

Jesús Torquemada

08/03/2010

La clave de las elecciones de ayer en Irak es precisamente la actitud de los suníes, que estaban acostumbrados a mandar cuando Saddam Hussein y que se consideran los perdedores de la nueva situación.

No se podrá asegurar que las elecciones de ayer en Irak fueron un éxito hasta no tener los resultados, y eso allí puede tardar varios días. Sin embargo, la sensación general es que la participación ha superado el 50% y que los atentados registrados en Bagdad, que mataron a casi 40 civiles, no evitaron la afluencia a las urnas.

En el norte de Irak, en la zona habitada por los kurdos, la jornada electoral fue normal, como en cualquier otro país, y en el sur, la zona de los chiíes, también fue bastante normal. Es en el centro, la zona de los suníes, donde se registró la mayoría de los incidentes.

Hace cinco años, los suníes se abstuvieron masivamente y eso permitió la victoria de los partidos chiíes confesionales. Hubo después una guerra sectaria, con luchas entre grupos chiíes y suníes, y ahora se produce una segunda oportunidad.

El actual primer ministro, Nuri Al Maliki, se ha distanciado algo de los partidos chiíes que le llevaron al poder hace cinco años, y su principal rival, Iyad Alawi, se presenta al frente de una coalición laica, en la que el elemento religioso tiene menos importancia.

Si los suníes se han decidido por fin a votar, eso puede cambiar radicalmente la política de Irak. El Gobierno que salga de las votaciones de ayer es el primero que será realmente soberano desde la invasión americana de 2003.

Los soldados estadounidenses, que ya apenas salen de sus cuarteles, empezarán a marcharse en agosto, y entonces le tocará al nuevo Gobierno ocuparse en solitario de la seguridad en Irak.