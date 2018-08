Internacional

Alemania

El EI planeaba un atentado suicida en Múnich en Nochevieja

Agencias | Redacción

01/01/2016

La policía evacuó durante la noche de año nuevo dos estaciones de tren. El jefe de la policía de Múnich ha indicado que el atentado debía ser perpetrado por un comando de entre cinco y siete personas.

El Estado Islámico (EI) tenía planificado perpetrar un atentado suicida en Múnich (Alemania) durante la Nochevieja, según ha informado el ministro de Interior del estado federado de Baviera, Joachim Hermann.

La Oficina Federal de lo Criminal (BKA) informó durante la noche a las autoridades bávaras de que había indicios fuertes en ese sentido, ha explicado Hermann en rueda de prensa en la madrugada de hoy.

Hermann ha dicho que las informaciones recibidas eran de tal peso que, pese a no ser seguras en un ciento por ciento, no podían ser ignoradas por lo que se tomaron medidas inmediadas. Por ello se ordenó la evacuación de la estación central de Múnich así como de la estación del barrio de Passing y se recomendó a la gente que evitase las aglomeraciones indicando que al no poder acceder a sus objetivos originales los terroristas podrían actuar en otra parte.

El jefe de la policía de Múnich, Hubertus Andrä, por su parte, ha indicado que el atentado suicida debía ser perpetrado por un comando de entre cinco y siete personas.

Sin embargo, los controles policiales hasta ahora no han dado resultado alguno ni se han producido detenciones.