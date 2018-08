Divulgan imágenes del asalto a la embajada saudí en Teherán

Durante la noche del sábado al domingo se han difundido por las redes sociales imágenes de lo que parece ser un asalto de manifestantes a la Embajada de Arabia Saudí en Teherán.

En las imágenes parece verse cómo los manifestantes irrumpen en la sede diplomática y la prenden fuego durante una manifestación para protestar contra la ejecución del clérigo chií saudí Nimr al Nimr.

En una fotografía colgada en Twitter se puede ver a manifestantes ante el edificio y pequeños fuegos dentro del inmueble y en otra se ve una habitación con muebles destrozados, al parecer tomada dentro de la Embajada.

It's 23:50 here in Tehran, seems protest agnst Nimr execution continues outside Saudi embassy in Tehran right now pic.twitter.com/5LLj89FhYn