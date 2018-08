Internacional

Polémica

El papa Francisco se defiende ante las críticas de Donald Trump

agencias | redacción

18/02/2016

El papa dice que Trump "no es cristiano" y éste responde asegurando que deseará que sea el nuevo inquilino de la Casa Blanca "cuando el Vaticano sea atacado por el Estado Islámico".

El Papa Francisco ofreció una rueda de prensa a los periodistas que lo acompañaron en su 12° Viaje Apostólico a México en el vuelo de regreso de a Roma, en la que no evitó hablar de los diferentes temas que le plantearon, como unas declaraciones del candidato republicano Donald Trump, en las que acusaba al Pontífice de ser "un hombre político" y comportarse como "una pieza al servicio del Gobierno mexicano" en materia de migración.

"Por suerte ha dicho que soy político, porque Aristóteles define a la persona humana como 'animal politicus'. Yo por lo menos soy una persona humana ¿eh?... Y que soy una 'ficha en un tablero'... quizá... no sé... lo dejo al juicio de ustedes, de la gente", respondió Francisco.

El papa también se refirió a lo manifestado por el precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos de que si fuera presidente construiría 2.500 kilómetros más de muro en la frontera entre EE UU y México y deportaría a 11 millones de inmigrantes indocumentados.

"Una persona que piensa solo en construir muros, sea donde sea, en no construir puentes... no es cristiana. Éste no es el Evangelio. Sobre lo que se me pregunta, acerca de qué le aconsejaría yo si votar o no votar: no me meto. Solamente digo: este hombre no es cristiano, si dice eso. Hay que ver si él ha dicho esas cosas ¿no? Y por ello concedo el beneficio de la duda", apostilló.

Por su parte, Donald Trump ha contestado al Papa afirmando que Francisco deseará que sea el nuevo inquilino de la Casa Blanca si Estado Islámico ataca el Vaticano.

"Si, y cuando, el Vaticano sea atacado por el Estado Islámico -todo el mundo sabe que es su último trofeo-, os aseguro que el Papa habría deseado y rezado porque Donald Trump fuera presidente porque entonces eso no habría ocurrido", ha dicho desde Carolina del Sur.