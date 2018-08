Internacional

Conferencia de donantes

La ONU recolecta 5.300 millones de dólares para Haití

Redacción

01/04/2010

Las donaciones de la comunidad internacional han superado las expectativas iniciales de la ONU, cifradas en 3.900 millones.

La comunidad internacional ha mostrado este miércoles su solidaridad con Haití y ha comprometido 5.300 millones de dólares para ese país en los próximos dos años, superando así la petición inicial de Naciones Unidas por 3.900 millones de dólares, según ha indicado el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Ahora queda despejar las dudas sobre si esta vez se cumplirán los compromisos.



"Esta es una buena noticia,... un ejemplo de la solidaridad internacional", ha dicho Ban, que ha subrayado que "ahora hay que asegurarse de que Haití recibe ese dinero, y de que será bien invertido y mejor coordinado".

Ban, en la conferencia de prensa final con la que ha cerrado esta reunión organizada por la ONU y EE. UU., y copresidida por España, Francia, Canadá, Brasil y la Unión Europea (UE), ha cifrado en 11.500 millones de dólares las necesidades de Haití durante los próximos diez años.

Por la mañana Washington ofreció ayuda financiera a Haití por 1.150 millones de dólares durante los próximos 18 meses, y a ello se sumaron los 1.235 millones de euros (unos 1.600 millones de dólares) ofrecidos por la UE, a los que se fueron sumando las demás donaciones de los participantes hasta llegar a 5.300 millones.

Por su parte, el presidente de Haití, René Preval, ha considerado que "esta asistencia preparará el terreno para el desarrollo que en Haití necesitamos para el sector privado".

Oxfam: "Que no sea dinero reciclado de otras crisis"

Al tiempo que se ha clausurado esta reunión, la organización no gubernamental Oxfam, a través de su portavoz en Nueva York, Philippe Mathieu, ha afirmado que "esa cifra de más de 5.300 millones de dólares es impresionantemente generosa y necesaria para Haití".

"No obstante, no debería ser dinero reciclado de otras crisis humanitarias", ha añadido Mathieu, quien ha alertado a los países de que "los pobres y vulnerables de otros desastres no deberían de pagar por esto".

El portavoz de Oxfam ha recordado que cuando en 1998 se produjo el huracán Mitch, también en la región centroamericana, se comprometieron 9.000 millones de dólares "pero solo se materializó un tercio. Eso no puede volver a pasar".