Internacional

Semana Santa

El Papa pide que no se acepte el aborto, aunque "sea un derecho"

Redacción

01/04/2010

En la Misa que celebra el Jueves Santo, Benedicto XVI no ha mencionado los casos de curas pederastas, y se ha referido a los "asesinatos de niños inocentes aún no nacidos".

El Papa Benedicto XVI ha pedido a sus fieles que no acepten las "injusticias", aunque sean "consideradas como derecho, como por ejemplo, cuando se trata del asesinatos de niños inocentes aún no nacidos".

En la Misa que celebra el Jueves santo, el Papa ha dicho ante 10.000 personas que los sacerdotes están llamados "a oponernos a la violencia", y no ha hecho ninguna referencia a los escándalos de curas pederastas.

En este sentido, ha subrayado que los cristianos tienen que ser personas de paz y hacer "lo que es justo y bueno".

"También hoy es importante para los cristianos no aceptar una injusticia, aunque sea considerada como derecho. Por ejemplo, cuando se trata del asesinato de niños inocentes aún no nacidos", ha manifestado.

Además, ha destacado que la diversión, "en su justa medida" es "buena y agradable". "Es bueno poder reír, pero la diversión no lo es todo. Es sólo una pequeña parte de nuestra vida y cuando quiere ser el todo se convierte en una máscara tras la que se esconde la desesperación o, al menos, la duda de que la vida sea auténticamente buena, o de si tal vez no habría sido mejor no haber existido", ha afirmado.