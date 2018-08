Un nuevo ataque contra Europa deja 31 muertos en Bruselas

Bruselas (Bélgica) se ha sumido este martes en el terror, tras una cadena de atentados terroristas registrados en el aeropuerto internacional de Zaventem y la estación de metro de Maelbeek que ha dejado al menos 31 muertos y 200 heridos.

La tensa calma (el país se encontraba en alerta tras los atentados de París y la detención del yihadista Salah Abdeslam) se ha roto al filo de las 08:00 horas cuando se ha registrado una primera explosión en la terminal de salidas del aeródromo de Zaventem. Poco después, se registraba otra en la misma zona. Según la Fiscalía, 11 personas han fallecido y 94 han resultado heridas en los ataques que ha calificado de "atentado suicida".

Una hora después, sobre las 09:15 horas, se registraba otra detonación en la estación de metro de Maelbeek, situada en el barrio europeo de la capital, que, según la Fiscalía, arroja un balance de 20 muertos y 106 heridos, 17 de ellos graves.

La Fiscalía belga ha confirmado al mediodía que las tres explosiones han sido atentados terroristas. Previamente, Bélgica había elevado al máximo nivel la alerta por riesgo de atentados.

Por otra parte, el Estado Islámico ha reivindicado los atentados perpetrados en la capital belga, según informa el portal de seguimiento de información yihadista SITE.

La agencia Amaq, vinculada a Estado Islámico, ha divulgado una nota en al que vincula a Estado Islámico con los ataques de Bruselas, en los que se habrían utilizado "cinturones y artefactos explosivos".

Búsqueda y captura contra un sospechoso

Dos de los autores de los atentados del aeropuerto de Zaventem eran "probablemente" kamikazes, mientras que un tercero habría huido y "está siendo activamente buscado", ha dicho el fiscal federal de Bélgica, Frédéric Van Leeuw.

El fiscal ha comparecido ante la prensa, acompañado del primer ministro belga, Charles Michel, y otras autoridades, tras una reunión del Consejo nacional de Seguridad.

La Policía federal belga ha lanzado una orden de búsqueda y captura contra uno de los presuntos terroristas del aeropuerto de Zaventem.

"Mantengan la calma y eviten los desplazamientos"

El primer ministro belga, Charles Michel, ha afirmado que "este es un momento negro" para el país. "Hay numerosos muertos y heridos, algunos graves", ha señalado en una rueda de prensa Michel, en la que no ha dado cifras concretas de víctimas pero ha pedido a la población que "en estos momentos más que nunca" mantengan "la calma".

"Son atentados ciegos, violentos y cobardes. Nuestros primeros pensamientos están con las familias", ha declarado en una rueda de prensa rodeado de varios ministros de su Gobierno y del Fiscal federal.

El primer ministro ha marcado como prioridad la asistencia a las víctimas y ha apuntado, además, la adopción de medidas de seguridad "adicionales". Michel ha avanzado que Bélgica reforzará, principalmente, el sistema de transportes. De hecho, todas las líneas de transporte público en Bruselas han sido cerradas y la mesa de crisis creada tras los ataques ha pedido a la ciudadanía que permanezcan donde estén. No obstante, sobre las 16:30 horas varias líneas de metro han sido reestablecidas. Michel ha difundido en Twitter el teléfono habilitado para el "centro de crisis", el 1771.

En ese sentido, el Ministerio de Exteriores de España ha remitido dos teléfonos para las personas que necesiten recabar información tras los atentados de Bruselas: el teléfono de la Unidad de Emergencia Consular en Madrid (913948900) y el teléfono de Emergencia del Consulado España en Bruselas (+32 2 509 87 46).

Por su parte, la Embajada de España en Bélgica ha facilitado otros teléfonos útiles emergencia en Bruselas: Centre de Crise (02-5064511) y Endroits concernés (02-5064711)

La Policía ha puesto en marcha dos operaciones, en las que ha realizado varios registros. Foto: EFE

Dos explosiones en Zaventem

"Ha habido dos explosiones en el aeropuerto. El edificio está siendo evacuado. No vengan a la zona del aeropuerto". Este mensaje publicado en Twitter por el aeropuerto de Bruselas a las 08:40 hacía prever lo peor.

