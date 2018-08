Internacional

Evasión fiscal

Papeles de Panamá: qué es y cómo se crea una sociedad 'offshore'

Agencias | Redacción

08/04/2016

La constitución de una entidad offshore es un proceso relativamente sencillo y anónimo, mediante el que se puede eludir el pago de impuestos.

La filtración de más de once millones de documentos de un bufete de abogados panameño ha destapado la existencia de multitud políticos y funcionarios públicos de todo el mundo que utilizaron la firma Mossack Fonseca para ocultar su riqueza y evadir así el pago de impuestos. Los citados documentos contienen información de más de 214.000 empresas offshore (opacas) en más de 200 países y territorios.

Pero, ¿qué son las empresas offshore? y, sobre todo, ¿es fácil constituir una compañía de este tipo?

Las sociedades offshore u opacas son sociedades mercantiles domiciliadas normalmente en un paraíso fiscal por un no residente, que están exentas de impuestos y que cumplen con las siguientes características principales, según la web noticias.juridicas.com:

1- Se inscriben en un registro a través de abogados y agentes especializados acreditados ante la jurisdicción offshore. Estos se encargan de la constitución, de redactar los estatutos, proveer a la sociedad de accionista y proceder al registro.

2- No operan económicamente en el país en el que se domicilian. Por otro lado, los directores no deben tener su domicilio en el país de la sede social, no pueden utilizar mano de obra local y no pueden utilizar la economía del país de acogida en materia de inversión, transferencias bancarias. Así las cosas, están controladas por empresas o personas no residentes que llevan a cabo sus negocios en otros lugares y utilizan el paraíso fiscal únicamente como domicilio legal de la sociedad, para aplicar una legislación que les es favorable.

3- Estricta confidencialidad. El titular real de dicha sociedad permanece oculto bajo el nombre del testaferro, pero tiene plenos poderes para operar desde su lugar de residencia: abriendo cuentas, realizando transacciones de bienes o dinero, etc., de manera anónima.

4- Opacidad informativa. No existe información y transparencia acerca de la actividad y operaciones económicas de estas sociedades, y tampoco sobre el propietario o beneficiario de determinados bienes.

Conforme a estas premisas, se concluye que el principal atractivo para constituir una sociedad offshore es el ahorro de impuestos, pues tan solo deberán satisfacer la licencia anual correspondiente.

Crear sociedades offshore no es ilegal. Tampoco lo es tener dinero en paraísos fiscales, pero sí podría llegar a serlo si su creación se produce para ocultar patrimonio (con ánimo de eludir el pago de impuestos), o la procedencia ilícita de un capital.

¿Es difícil su constitución?

La constitución de una sociedad offshore es un proceso relativamente sencillo y económico, sobre todo si se compara con la formación de empresas en países en los que todavía es necesaria la intervención de un notario.

Los trámites se asemejan bastante a los que se requieren para constituir una sociedad limitada en un país anglosajón. Pero debido a la distancia y al desconocimiento de la normativa local, lo habitual es recurrir a los servicios de un agente formador de compañías o company formation agent para su constitución, quien, a su vez, delegará el trámite en un consultor o agente local.

El proceso de constitución de una sociedad offshore como una IBC (International Business Company, un tipo sociedad offshore existente en los paraísos fiscales, que se encuentra regulada por una legislación específica y especialmente favorable) comienza cuando el agente local, que recibe el nombre de incorporator o initial suscriber (ya que es el que "suscribe" los primeros documentos) presenta al registrador de compañías los dos documentos necesarios para su formación.

Una vez finalizado el proceso de registro, lo que suele durar entre 24 y 48 horas, el registrador de compañías emite el llamado certificado de constitución que da fe de la creación de la nueva sociedad. El proceso de constitución de una sociedad offshore propiamente dicho, finaliza aquí. Sin embargo, son necesarios todavía una serie de pasos posteriores para que pueda comenzar sus operaciones, entre los que se encuentran que el agente local (incorporator) firme un documento que designe al primer director o, si son varios, a la junta directiva.

Entre las principales ventajas de crear una sociedad opaca del tipo de las IBC destacan: la exención de impuestos, la dispensa de tener que presentar reportes o cuentas anuales y su simplicidad de constitución y administración.

Además, la creación de una International Business Company es posible con un capital estrictamente nominal, es decir sin desembolsar físicamente ninguna cantidad. Se encuentra protegida también por estrictas normas de privacidad. De este modo, los nombres de los propietarios o accionistas no aparecen en ningún registro público, ni en los documentos de constitución de la sociedad.