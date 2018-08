Internacional

Colapso en el tráfico aéreo

Crónica desde Londres: 5.100 libras, de Oslo a Bruselas en taxi

Sarai Campo

Londres

16/04/2010

Los vuelos de gran parte de Europa siguen sin salir y los 'planes B' empiezan a agotarse. El comediante John Cleese ha pagado 5.100 libras por un taxi de Oslo (Noruega) a Bruselas (Bélgica).

"No se han encontrado vuelos. La fecha y hora seleccionada es demasiado próxima a la actual o no tenemos vuelos disponibles para la fecha y hora seleccionada. Para más información llame a nuestro centro de atención al cliente en el número…".

Se trata de uno de los múltiples mensajes que junto a cancelled (cancelado) o delayed (retrasado), en el mejor de los casos, no hacen más que acrecentar la desesperación de todos aquellos que volvían a casa tras una semana de trabajo fuera, o salían a pasar el fin de semana al extranjero.

Ya ayer por la tarde el caos comenzaba a dejarse ver en gran parte de los países del norte de Europa, sin embargo, hoy ya no se trata de caos si no de auténtica paralización. Más del 60% de los vuelos europeos previstos para hoy no despegarán, una cifra que supera ya al caos vivido el 11-S.

Semejante confusión, sin embargo, hace que los ''planes B'' también se agoten rápidamente. A las 12:30 del mediodía era imposible comprar un billete para el Eurostar (el tren de alta velocidad europeo), alquilar un coche para viajar de Bruselas a Estrasburgo o adquirir un billete de autobús desde Bruselas a Suiza.

Conclusión: muchos serán hoy los que pasen la noche en los incómodos bancos de aeropuertos, estaciones de tren o en el mejor de los casos hoteles cercanos a los aeropuertos.

Asimismo, si ayer por la tarde los altavoces del metro londinense informaban a los usuarios de las cancelaciones de gran parte de los vuelos de los aeropuertos británicos, hoy ya piden a los viajeros que no acudan a los aeropuertos para evitar así las caóticas aglomeraciones.

Es viernes y si ya habitualmente Londres es una ciudad con intenso tráfico aéreo, el mero hecho de imaginar como será la vuelta a la "normalidad" y el reestablecimiento de todos esos servicios que han quedado en tierra, es una pura labor de "encaje de bolillos".

Sin embargo, situaciones de semejante calado dejan historias como la del comediante John Cleese que ha pagado 5.100 libras por un taxi de Oslo (Noruega) a Bruselas (Bélgica).

Para los dos taxistas que viajarán con el comediante será a buen seguro una de las carreras más largas, rentables y divertidas ya que todo apunta a que Cleese hará gala de su humor y oficio y hará que los dos conductores rían sin descanso.