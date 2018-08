Internacional

EE.UU. contempla aplicar la respuesta armada a Irán

Redacción

19/04/2010

El jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos ha reconocido que barajan la alternativa militar para impedir que Irán se haga con armas nucleares, aunque "no es lo deseable".

El jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen ha admitido que si bien la vía diplomática es la mejor opción, también barajan la alternativa militar.

El almirante ha añadido que su preocupación al respecto de la capacidad nuclear iraní es que otros países de la región puedan buscar asimismo el desarrollo de armas nucleares.

No obstante, Mullen ha recalcado que la respuesta armada no es lo deseable. "Me preocupa, por otra parte, atacar Irán. Mi postura es de dominio público sobre las consecuencias no deseadas", ha matizado Mullen.

Mullen ha recordado que su capacidad de decisión está supeditada al presidente de EE. UU., Barack Obama", quien tiene la responsabilidad de tomar la decisión.