Internacional

''crímenes de honor''

Una madre quema viva a su hija por casarse sin su permiso en Pakistán

AGENCIAS | REDACCIÓN

08/06/2016

Los llamados "crímenes de honor" no son hechos aislados. Más de 900 mujeres fueron asesinadas en 2015 en Pakistán víctimas de este tipo de criminalidad.

Una madre ha asesinado a su hija quemándola viva en Pakistán por casarse sin su permiso, en el segundo caso en dos semanas de lo que en este país se conoce como "crímenes de honor", según una fuente policial.

Zeenat Bibi, de 17 años, ha sido rociada con queroseno y quemada por su madre, Perveen Bibi, en su casa de la ciudad oriental de Lahore una semana después de que se casara sin el permiso familiar.

Un portavoz policial ha explicado que la familia pidió a la víctima que regresase a la casa familiar tras fugarse con su marido para celebrar una ceremonia matrimonial y que ha sido entonces cuando la han matado.

Hassan Khan, marido de la fallecida, ha explicado a la Policía que ha visto cómo varios familiares la agarraban mientras la madre la rociaba con combustible y le prendía fuego.

"Ella no quería regresar con su familia porque temía que la matasen. Pero yo accedí después de que uno de sus tíos garantizara su seguridad. La dejé que fuese", ha dicho Khan a la televisión paquistaní Geo.

Hace una semana, una profesora de 19 años fue torturada y quemada viva por un grupo de hombres tras rechazar una propuesta matrimonial del hijo del dueño de la escuela donde enseñaba en la ciudad de Murree, cercana a la capital.

Los llamados "crímenes de honor" son muy habituales en el sur de Asia y suelen implicar a varones de una familia que vengan lo que consideran una afrenta que contraviene la conservadora moral familiar de las sociedades locales.

En 2015, 923 mujeres fueron víctimas de ese tipo de criminalidad en el país, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), que advierte de que esa cifra esconde una realidad aún mayor que queda fuera de los registros.

La comprometida cineasta Sharmeen Obaid Chinoy ganó este año su segundo Óscar por el corto documental A Girl in the River: The Price of Forgiveness, que cuenta la historia de una superviviente de uno de esos "crímenes de honor".

El primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, prometió la toma de medidas legislativas contra este tipo de delitos tras ver el documental, aunque todavía ha aprobado nuevas leyes al respecto.