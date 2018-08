Internacional

Banda Aceh

Cancelada la alerta por "tsunami" en Sumatra tras un seísmo de 7,4

Redacción

09/05/2010

Solo en Banda Aceh murieron 170.000 personas en 2004 a consecuencia del tsunami.

Cancelan la alerta de tsunami después de que las autoridades geológicas indonesias y estadounidenses emitieran una alerta por "tsunami local" que podría afectar a la localidad indonesa de Banda Aceh (Sumatra) tras un seísmo de magnitud preliminar 7,4 grados de intensidad a 225 kilómetros al sur-sureste de sus costas.

De momento no se tiene constancia visual del tsunami ni de víctimas o daños materiales por el seísmo -detectado a las 07.59 horas-. No obstante, el terremoto "se ha percibido con mucha intensidad", según un responsable de la oficina de control de seísmos de la agencia meteorológica indonesa. "No sabemos si ha causado muertos o daños", ha precisado.

Por su parte, el Servicio Geológico Estadounidense (USGS) ha indicado inmediatamente después que no cabe la posibilidad de que el tsunami pueda alcanzar la misma extensión que las del terremoto registrado en 2004 y que dejó más de 170.000 muertos solo en Banda Aceh.

"No existe amenaza de que se genere un tsunami destructivo de amplio radio de acción, según los datos históricos. Sin embargo, "cabe la posibilidad de la aparición un tsunami local" que podría "afectar a aquellas costas que se encontraran a unos 100 kilómetros del epicentro".