Había personas ajenas en la cabina del avión de Kaczynski

Redacción

19/05/2010

Los expertos rusos que investigan el accidente aéreo han declarado que hay que investigar "en qué medida pudieron influir personas ajenas en la decisión de aterrizar".

Los expertos rusos que investigan el accidente aéreo en el que murió el presidente polaco Lech Kaczynski han establecido que en el momento del siniestro había en la cabina de los pilotos personas que no eran miembros de la tripulación, según el Comité de Aviación Interestatal.



"En la cabina había personas que no eran miembros de la tripulación. Una de las voces ha sido identificada, la otra debe ser sometida a una identificación adicional por parte polaca", ha precisado la jefa del comité, Tatiana Anódina, citada por las agencias rusas.



En este sentido, ha declarado que "hay que investigar en qué medida pudieron influir (personas ajenas a la tripulación) en la decisión (de aterrizar), ya que es de gran importancia para la investigación y para determinar las causas (de la catástrofe)".



Al mismo tiempo, ha señalado que "por consideraciones éticas y morales y por las normas de la IATA" no puede revelar datos sobre la persona cuya voz fue identificada.



Por otra parte, ha reiterado que "el trabajo de la comisión técnica permitió determinar que no hubo acto terrorista, ni explosión, ni incendio, ni fallo técnico" y ha añadido que "los motores funcionaron hasta el mismo momento del impacto contra el suelo".



96 muertos



En la catástrofe de Túpolev-154 el mes pasado cerca de la ciudad rusa de Smolensk murieron 96 personas, de las cuales más de 80 integraban una delegación oficial polaca, encabezada por presidente polaco Kaczynski, que viajaba a la localidad rusa de Katyn para rendir homenaje a los miles de polacos víctimas del estalinismo.