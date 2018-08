Internacional

El atacante de Ansbach se presentó como pacifista al pedir asilo

Agencias | Redacción

26/07/2016

Además, Mohammed Daleel aseguró que había salido de Siria porque no quería empuñar las armas contra otros seres humanos.

El terrorista suicida de Ansbach (sur de Alemania) se presentó como pacifista al pedir asilo en 2014, cuando dijo a las autoridades alemanas, según actas a las que han tenido acceso algunos medios locales, que había salido de Siria porque no quería empuñar las armas contra otros seres humanos.

El terrorista, que según las actas es Mohammed Daleel, procede de Alepo, una de las ciudades más afectadas por la guerra en Siria, donde fue al colegio y estudió un año de derecho a la vez que trabajaba en la fábrica de jabones de su padre.

“Tengo miedo a la muerte y a la humillación. No quiero usar armas contra otra gente. Tengo miedo de volver a Siria porque podría convertirme en un asesino”, dijo a las autoridades alemanas cuando solicitó el asilo.

Anteriormente, el 16 de julio de 2013 Daleel dejó Siria camino a Turquia desde donde, con la ayuda de una banda de traficantes, siguió hacia Bulgaria. Una vez allí, estuvo dos meses en la cárcel y fue golpeado por las autoridades, según declaró el atacante de Ansbach.

Tras solicitar asilo en Alemania, las autoridades detectaron que había una primera solicitud en Bulgaria y se determinó que debía ser devuelto a ese país. No obstante, la orden de expulsión no pudo ser ejecutada por una lesión que tenía en la rodilla y no le habían curado correctamente. Más tarde, un segundo intento de expulsión a Bulgaria volvió a fracasar por dos intentos de suicidio. En los últimos días, según declaraciones de varios testigos, Daleel hablaba mucho de su inminente expulsión y de que “tenía que hacer algo”.

Asimismo, el refugiado sirio que se inmoló el domingo en la localidad alemana de Ansbach (Baviera) tenía en su teléfono móvil y en su ordenador vídeos de contenido yihadista, entre ellos al menos uno en el que juraba lealtad al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, según el ministro del Interior bávaro, Joachim Herrmann. Sin embargo, no existen indicios que confirmen la implicación de algún grupo internacional en este atentado.

Además, en otro vídeo incautado amenazaba en árabe con cometer atentados como "venganza" contra Alemania. "En el móvil del hombre se encontró un vídeo con una amenaza en árabe en la que, según una traducción provisional, anuncia un atentado contra Alemania en nombre del Islam", ha dicho Hermann en conferencia de prensa. Según Hermann, el hombre decía que se trataba de una venganza contra Alemania por interponerse en el camino del Islam y por la muerte de musulmanes.

