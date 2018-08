Internacional

La violencia de Boko Haram desplaza a 1,5 millones de niños en África

25/08/2016

El terrorismo del grupo yihadista nigeriano Boko Haram está teniendo un efecto especialmente devastador sobre la población infantil de Nigeria, Camerún, Chad y Níger, según un informe de Unicef.

Cerca de un millón y medio de niños se han visto obligados a abandonar sus hogares por la violencia que ejerce el grupo yihadista nigeriano Boko Haram en los países de la cuenca del lago Chad, según ha revelado hoy Unicef.

Además, otro millón de menores se encuentran atrapados en zonas de difícil acceso.

Según el informe "Children on the move, children left behind" (Niños en movimiento, niños dejados atrás) el terrorismo de Boko Haram está teniendo un efecto especialmente devastador sobre la población infantil de Nigeria, Camerún, Chad y Níger.

"La crisis del lago Chad es una crisis que afecta a la infancia y debería ocupar un lugar prioritario en la Agenda Global de Migraciones", afirma Manuel Fontaine, director regional de UNICEF para África Occidental y Central.

UNICEF ha recibido solo el 13% de los 273 millones de euros que necesita para prestar asistencia a las familias afectadas por la violencia de Boko Haram en Nigeria, Níger, Chad y Camerún, recalca el informe, que apremia a la comunidad internacional a intensificar su apoyo.