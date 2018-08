Internacional

Cuatro mujeres denuncian abusos sexuales por parte de Trump

13/10/2016

El candidato republicano, por su parte, ha dicho que es todo "ficción". Todas ellas han decidido hacer público lo ocurrido tras el segundo debate presidencial.

Cuatro mujeres han denunciado haber sido víctimas de abusos por parte del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump.

Se trata de una empresaria, una mujer que trabajaba con él, una periodista y una chica con la que se encontró en un concierto.

Uno de los casos es el de una empresaria que coincidió con el ahora candidato a la presidencia de Estados Unidos en un avión y que, minutos después del despegue comenzó a tocarla.

El otro es el de una mujer que trabajaba en la torre Trump y que, tras coincidir en una ocasión con el republicano, se presentó y le dio la mano, a lo que el magnate respondió besándola en las mejillas para besarla finalmente en la boca.

La tercera mujer, Mindy McGillivray, también ha denunciado haber sido víctima de los tocamientos "inapropiados" de Trump.

En esta ocasión se trata de una mujer de Palm Beach, en el estado de Florida, a donde llegará el magnate este jueves para celebrar un mitin de campaña desde las 09:00 horas (hora local).

Al igual que ocurrió con las otras dos mujeres que han denunciado públicamente a Trump por acoso, McGillivray decidió compartir su historia públicamente -tras cerca de diez años- al escuchar al magnate durante el segundo debate presidencial, cuando se disculpó por sus comentarios sobre besar y tocar a mujeres simplemente por el hecho de ser "una estrella" y aseguró que se trataba de "comentarios de vestuario".

El caso de McGillivray, de 36 años, se remonta a 13 años atrás, cuando durante un concierto de Ray Charles se cruzó con Trump y Melania, con quien todavía no se había casado. Al pasar a su lado, explica al diario local 'Palm Beach Post', notó un golpe en el trasero.

La cuarta mujer es Natasha Stoynoff, periodista de People, y ha denunciado que Trump abusó de ella en 2005 durante una entrevista.

El abuso ocurrió en el hotel Mar-a-Lago (propiedad de Trump). Según narra Syoynoff, "entramos solos a la habitación, y Trump cerró la puerta (...) Me giré, y en segundos, él me empujó contra la pared, y metió su lengua hasta mi garganta", ha añadido la periodista, que dijo que Trump estaba "gordo" y que no pudo hacer nada para frenarle.

Trump asegura que es ficción

Tras publicarse los testimonios de las dos primeras mujeres en el diario 'New York Times', la campaña de Trump ha respondido calificando estas afirmaciones de "ficción".

"El artículo entero es una ficción", ha señalado Jason Miller, asesor de comunicación de la campaña del neoyorquino. "Lanzar una difamación coordinada y completamente falsa contra el señor Trump en una cuestión como esta es peligroso para el 'New York Times'", ha continuado en un comunicado difundido desde su página web.