200 millones de deuda

Gazprom recorta en un 30% el suministro de gas a Bielorrusia

Redacción

22/06/2010

La compañía rusa ha reducido un 15% adicional la entrega de carburante tras anunciar ayer el recorte gradual al no llegar a un acuerdo sobre las deudas con el país vecino.

La compañía rusa Gazprom ha recortado, por segundo día consecutivo, el flujo de gas a Bielorrusia en un 15% adicional, al no llegar ambos países a un acuerdo sobre sus deudas por suministros de carburante.

"Bielorrusia no ha hecho nada para abonar su deuda (...), por lo que a partir de las 10.00 horas de hoy (06.00 GMT) las entregas se reducen en un 30% del volumen diario", ha declarado el presidente de Gazprom, Alexéi Miller.

Gazprom reclama a Bielorrusia el pago de casi 200 millones de dólares por el gas suministrado en 2010, e inició ayer un recorte gradual del 15% diario hasta llegar al 85%, la cantidad proporcional a la deuda.

Bielorrusia propuso abonar en dos semanas su deuda a Gazprom sí éste paga su propio endeudamiento, y amenazó con extraer gas que transita por su territorio a Europa si el consorcio ruso aplica nuevos recortes de los suministros.

La propuesta consistía en que Gazprom mismo primero abonara "inmediatamente" su propia deuda de 217 millones de dólares por el tránsito de carburante ruso a Europa por territorio bielorruso.

En tal caso, Bielorrusia se comprometía a pagar hasta el próximo miércoles las entregas de gas ruso realizadas en mayo y abonar los restantes 187 millones de dólares de su deuda (por suministros entre enero y abril) en un plazo de dos semanas, hasta el 5 de julio.

El ministerio de Energía bielorruso avisó a la Comisión Europea (CE) de que la postura rígida de Gazprom puede llevar a una reducción técnica del tránsito de gas a Europa.

Gazprom reconoció ayer que tiene con Bielorrusia una deuda por el tránsito de gas a Europa comparable con la del país vecino, pero dijo que no puede abonarla porque el Gobierno de Minsk no la ha formalizado, y aseguró que este pago no supone ningún problema.

Por el territorio de Bielorrusia transita cerca del 20% del gas que Rusia exporta a Europa.