Obama: 'EEUU tomará medidas contra Rusia por la injerencia electoral'

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha advertido de que su Gobierno "tomará medidas" contra Rusia por los ataques informáticos ocurridos durante las elecciones presidenciales de EE. UU. con el objetivo de interferir en sus resultados.

"Creo que no hay duda de que cuando cualquier Gobierno extranjero trata de impactar la integridad de nuestras elecciones nosotros tenemos que tomar medidas y lo vamos a hacer en el momento y el lugar que decidamos", ha asegurado Obama durante una entrevista con la emisora pública NPR.

El presidente ha comentado, además, que "algunas (de esas medidas) puede que sean explícitas y públicas, mientras que otras puede que no".

En la entrevista, Obama también ha explicado que durante un encuentro reciente confrontó al presidente ruso, Vladímir Putin, por los ataques: "Putin es muy consciente de lo que siento sobre esto, porque le hablé directamente al respecto".

Sobre el efecto que tuvieron los ataques en el resultado electoral, Obama ha dicho que "no hay duda que contribuyeron a una atmósfera en la que el único foco durante semanas y meses fueron los correos de Hillary (Clinton), la Fundación Clinton, rumores políticos entorno al Comité Nacional Demócrata".

If Russia, or some other entity, was hacking, why did the White House wait so long to act? Why did they only complain after Hillary lost?