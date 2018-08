Al menos un vasco entre los heridos en el ataque de Berlín

Al menos un ciudadano vasco ha resultado herido en el ataque con un camión registrado este lunes contra un mercado navideño del centro de Berlín, según ha podido confirmar EiTB.

Se trata del bilbaíno Iñaki Ellakuria, un alumno de Erasmus que estudia en la UPV/EHU en Sarriko y que se encontraba en la zona. El camión le ha atrapado las dos piernas y tiene fracturas de tibia, peroné, tobillo y cadera, por lo que ha sido intervenido en el hospital Krankenhaus Wenckelbach. En el momento del suceso el joven bilbaíno estaba acompañado por dos amigas, Cristina e Iratxe, ambas vascas, que no han resultado heridas.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Cristina ha manifestado que de repente escuchó una explosión y que se fue al suelo y que cuando abrió los ojos vio a Iñaki Ellakuria gritando, mientras que ella sentía que se estaba ahogando por lo que tenía encima. También ha dicho que ninguna de las dos mujeres se dieron cuenta de la presencia del camión y que fue Iñaki quien vio el camión.

La familia de Ellakuria está viajando en este momento hacia la capital germana, según ha informado el Gobierno Vasco. El Ejecutivo se ha puesto a disposición de la familia y lo está haciendo -han precisado las mismas fuentes- a través del área de Acción Exterior y del Departamento de Salud por las necesidades médicas que pueda tener.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, ha confirmado que un ciudadano español ha resultado herido en el ataque, pero que "no se teme por su vida".

Iñaki Ellakuria ha relatado lo acontecido en su cuenta personal de Twitter, y ha agradecido la ayuda recibida por los berlineses.

Muchas gracias a los que me habéis preguntado. El camión me ha pillado de pleno. Sólo me he roto tibia peroné (de1) tobillo (otra)y cadera.