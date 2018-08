Internacional

Obama indulta a Chelsea Manning

17/01/2017

La soldado que filtró miles de documentos a WikiLeaks lleva siete años en la cárcel y será liberada en mayo.

El presidente estadounidense, Barack Obama, ha anunciado la conmutación de la pena a la exsoldado Chelsea Manning, quien en 2010 filtró un número récord de documentos secretos a Wikileaks mientras era analista de inteligencia militar. Manning, que cumple condena en una cárcel militar de Kansas, será liberada el próximo mes de mayo, en vez de en 2045, como estaba previsto.

Manning entregó a Wikileaks decenas de miles de documentos clasificados sobre las guerras en Irak y Afganistán y cables diplomáticos que fueron publicados en 2010 desatando una tormenta internacional.

La ex militar fue condenada tres años después a 35 años de cárcel en un juicio en el que se disculpó por las consecuencias perjudiciales de sus actos. "Siento haber perjudicado a Estados Unidos", dijo en su alegato final.

Manning, que se ha sometido a un cambio de sexo y ha sufrido varios intentos de suicidio, pidió el pasado noviembre a Obama que redujera su condena a los más de seis años que ya ha cumplido, entre la prisión provisional y el tiempo transcurrido tras el fallo.

"No pido que se me perdone (...) Lo único que pido es ser liberada de una prisión militar tras cumplir seis años de confinamiento, como persona que no intentaba dañar los intereses de Estados Unidos", solicitó Manning en una carta.

La conmutación de Manning se enmarca en una orden de Obama para dar a 273 presos "una segunda oportunidad". El presidente saliente ha conmutado las penas de 209 reos -con lo que suman un total de 1.385 durante su Gobierno- y ha indultado a otros 64 -212 en total-.

La Casa Blanca ha destacado que de esta forma estos reclusos "han aprendido que Estados Unidos es un país de perdón en el que el trabajo duro y el compromiso pueden llevar a una segunda oportunidad".

Con estas conmutaciones e indultos Obama pretende forzar al Congreso, de mayoría republicana, a reformar el sistema penitenciario de Estados Unidos para que sea "más justo y más eficaz".