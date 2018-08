El conservador Antonio Tajani, nuevo presidente de la Eurocámara

El conservador italiano Antonio Tajani ha sido elegido presidente del Parlamento Europeo (PE) tras cuatro rondas de votación con el apoyo de los conservadores y liberales de la Eurocámara.

En la última y decisiva vuelta, se han enfrentado Tajani (Partido Popular Europeo) y el socialdemócrata Gianni Pittella, pero el primero se ha impuesto con 351 votos frente a 282.

The new President of the European Parliament is Antonio Tajani (EPP,IT) pic.twitter.com/L3JW9rzEN7