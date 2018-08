Internacional

Abruzzo (Italia)

Sigue el rescate de supervivientes en el hotel sepultado por la nieve

iker gonzález | eitb.eus

20/01/2017

Durante la jornada se había informado del rescate de ocho personas, pero posteriormente los bomberos solo han confirmado el rescate de dos supervivientes.

A pesar de que durante la jornada de hoy medios italianos habían informado de que los equipos de rescate habían localizado y rescatado a ocho personas hotel Rigopiano de Farindola, en la región de italiana de Abruzzo, que quedó sepultado en la madrugada del jueves por una avalancha de nieve, los bomberos han aclarado que son dos los supervivientes rescatados hasta el momento; no obstante, tienen a al menos otras cuatro personas localizadas y se está trabajando para rescatarlas.

"Son seis las personas localizadas con vida entre los escombros del hotel Rigopiano: un madre y su hijo ya han sido rescatados mientras que el rescate de los otros cuatro está aún en curso", ha explicado a RAI News el portavoz de los bomberos, Luca Cari. "Con los cuatro aún por rescatar estamos en contacto vocal. Están dentro de un vano al que no es fácil de acceder", ha añadido.



Los dos rescatados son una madre y su hijo, que serían precisamente familia de uno de los dos supervivientes que dieron la alarma sobre lo ocurrido y que estaba fuera del hotel cuando se produjo la avalancha. La mujer habría alertado a los servicios de rescate de que su hija está en la habitación de al lado.

"Apenas nos han visto estaban muy felices y no han conseguido hablar", ha contado el vicebrigadier de rescate alpino de la Guardia de Finanzas, Marco Bini. "Ha sido precioso, no creían lo que veían sus ojos y nos abrazaban", ha añadido, advirtiendo de que los equipos de rescate no pueden seguir avanzando ya que "hay riesgo de que partes de la estructura puedan derrumbarse".

Además, el hecho de que haya dejado de nevar y estén subiendo las temperaturas "aumenta el riesgo de nuevas avalanchas, un riesgo especialmente elevado en la zona detrás del hotel que es muy peligrosa", ha precisado Bini.

Hacia las 11.00 horas los equipos de rescate han conseguido establecer por primera vez contacto con los supervivientes, que llevan más de 40 horas sepultados. La mujer y el niño han sido evacuados en helicóptero al hospital de Pescara.

Los equipos de rescate habían conseguido recuperar el jueves tres cuerpos del hotel (y tienen localizado un cuarto) y los bomberos habían informado de que no parecía haber señales de las alrededor de 30 personas que estaban en el alojamiento en el momento que se produjo la avalancha. Según parece, en el momento de la avalancha había 22 huéspedes, 8 trabajadores y 4 personas que estarían "de visita", pero no registradas. El domingo anterior había 200 personas en el edificio.

Terremotos en Italia

Algunas zonas del hotel han quedado tomadas por la nieve y, otras, han sido derrumbadas por el impacto del alud, que, según creen, fue originado como consecuencia de la serie de terremotos que sacudieron el centro de Italia el pasado miércoles, con cuatro sismos por encima de la magnitud 5 en la escala de Richter, en menos de 24 horas.

Paolo Gentiloni, primer ministro italiano, compareció ayer ante los medios y, según declaró, "estamos ante una situación de una gran presión. Por una parte una nevada como la que hacía tiempo no se recordaban y, por otra, los terremotos de ayer". "Estos dos fenómenos, al ocurrir al mismo tiempo, se amplifican el uno al otro", dijo.

Gentiloni explicó que se está trabajando sobre dos objetivos, el primero de ellos, "que no haya nadie en peligro; llegar a todos las localidades donde todavía no se haya podido llegar. No significa llegar físicamente, también llegar a tener un contacto".

"El segundo objetivo -añadió- es restablecer las líneas eléctricas, se está trabajando en ello, sobre todo por parte de Enel, y las próximas horas se van a intensificar. Se centrarán en la región de Le Marche y de Abruzzo" declaró el recién nombrado primer ministro italiano.

Paolo Gentiloni, en una imagen reciente. Foto: EFE

En esos mismos términos se pronunció también Fabrizio Curcio, jefe de Protección Civil, en declaraciones a los medios. Según dijo, todas las fuerzas están trabajando en el campo, tanto públicas como privadas". Curcio subrayó que en las últimas horas se han dado "dos eventos excepcionales, que por sí solos habrían creado situaciones de emergencia, porque tienen dos respuestas diferentes por parte de los servicios".

"Por la parte meteorológica se pide a los ciudadanos que entren en sus casas y, por la parte sísmica, se les pide que salgan. Combinar estos dos factores es extremadamente difícil".

