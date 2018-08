Así te hemos contado en directo la toma de posesión de Donald Trump

18:45 | Damos por finalizada la narración en directo. Consulta aquí la crónica de la toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. ¡Gracias por seguirnos!

18:31 | El nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, cierra su discurso inaugural usando la frase que le encumbró en campaña y asegura que "juntos, haremos Estados Unidos grande de nuevo".

18:29 | Trump señala que "el tiempo de la charla vacía se acabó" y que "no aceptaremos políticos que solo hablan y no pasan a la acción".

18:27 | Trump defiende que tanto si el color de piel de los estadounidenses es "negro, marrón o blanco", todos comparten "la misma sangre roja de los patriotas".

18:25 | Trump dice que buscará la "amistad" con los demás países, pero siempre bajo la máxima de que los intereses estadounidenses están "primero"

18:23 | Trump asegura que unirá "al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical" y lo "erradicará completamente de la faz de la tierra".

18:21 | Trump promete que comenzará un "gran esfuerzo nacional para reconstruir el país" que "determinará el rumbo de Estados Unidos y de todo el mundo por muchos, muchos años".

18:17 | Trump critica que "hemos defendido las fronteras de otros países mientras negábamos defender la nuestra" y prometió devolver la grandeza al país.

18:15 | Trump afirma que "este es vuestro momento y os pertenece", al referirse a los ciudadanos que le auparon frente a "los poderes de Washington".

18:13 | Trump lanza un mensaje de unidad en su discurso de investidura ante las escalinatas del Capitolio: "Somos una única nación (...) Compartimos un corazón, un hogar y un glorioso destino".

18:09 | Trump asegura que desde hoy "el pueblo se convertirá en el dirigente del país" y que “los olvidados dejarán de serlo”.

18:07 | En su primer discurso como nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que hoy "no se transfiere solo el poder de un partido a otro" sino que el poder pasa "de Washington al pueblo".

17:59 | El magnate neoyorquino Donald Trump se ha convertido en el presidente número 45 de la historia de Estados Unidos, al jurar el cargo en la ceremonia oficial de investidura ante las escalinatas del Capitolio.

"Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y, hasta el límite de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos", ha dicho.

17:39 | Mike Pence se convierte en el nuevo vicepresidente de EEUU al jurar el cargo ante el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas y sobre la Biblia de la familia del expresidente Ronald Reagan, en la ceremonia oficial ante el Capitolio.

17:17 | Los actos en el Capitolio para la transferencia del poder y el comienzo del mandato de cuatro años del republicano Donald Trump han comenzado con la llegada de los protagonistas, el presidente electo y el mandatario saliente, Barack Obama.

16:55 | El presidente saliente de EEUU, Barack Obama, y su esposa, Michelle, parten de la Casa Blanca junto al mandatario electo, Donald Trump, y su mujer, Melania, para participar en la ceremonia de transmisión de mando ante el Capitolio.

16:35 | Las autoridades esperan que unas 900.000 personas se congreguen en el National Mall frente al Capitolio, donde Trump prestará juramento, así como en el recorrido a lo largo de la avenida Pensilvania hacia la Casa Blanca y en otras partes del centro de Washington.

16:20 | Activistas que protestan contra la toma de posesión de Donald Trump han protagonizado altercados con la Policía en Washington tras intentar bloquear a los partidarios del magnate el acceso a la ceremonia.

16:00 | El presidente saliente de Estados Unidos y la primera dama, Barack y Michelle Obama, han recibido a sus sucesores, Donald y Melania Trump, en la Casa Blanca como parte del protocolo que precede a la toma de posesión.

15:45 | El presidente electo de EEUU, Donald Trump, ha afirmado en Twitter que hoy "comienza el trabajo" y que "el movimiento continúa", apenas unas horas antes de jurar el cargo para convertirse en el presidente número 45 del país.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!