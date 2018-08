Continúan las protestas por el veto de Trump a ciudadanos extranjeros

Decenas de miles de manifestantes han salido este domingo a las calles de las principales ciudades estadounidenses para expresar su rechazo a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que veta la entrada en el país a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

En Nueva York, Washington o Boston se trata del segundo día consecutivo de movilizaciones tras las concentraciones espontáneas del sábado en los aeropuertos en respuesta a las primeras noticias de expulsiones del país.Ya el domingo una de las manifestaciones más importantes ha sido la del parque de Battery, en la isla neoyorquina de Manhattan, muy cerca de la Estatua de la Libertad, símbolo de bienvenida para los extranjeros que llegaban a estas costas.

Trump, por si parte, ha rechazado que la orden ejecutiva emitida el viernes suponga una persecución contra los musulmanes y ha destacado que en el plazo de 90 días se volverán a emitir visados con normalidad para todos los países del mundo.

"Seamos claros. Este no es un veto contra los musulmanes como dice falsamente la prensa. No se trata de religión, sino de terrorismo y de mantener nuestro país seguro", ha argumentado Trump. El mandatario ha recordado que "hay más de 40 países en el mundo en los que los musulmanes son mayoría y que no se han visto afectados por esta orden".

"Vamos a volver a emitir visados para todos los países en cuanto estemos seguros de que hemos revisado y aplicado las políticas más seguras en los próximos 90 días", ha argumentado.

