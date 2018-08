Internacional

Kosovo celebra la decisión de la Corte Penal Internacional

22/07/2010

"Es un día bendito para la República de Kosovo y todos sus ciudadanos", ha manifestado el presidente kosovar, Fatmir Sejdiu. Thaci ha dicho que "hoy fue otro día histórico para Kosovo".

La cúpula estatal de Kosovo y cientos de ciudadanos han celebrado hoy la opinión -no vinculante- expuesta por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que considera que la independencia de la ex provincia serbia "no violó el derecho internacional".

Decenas de coches han tocado la bocina en el centro de la capital kosovar y muchos ciudadanos han bajado a las calles llevando banderas de Kosovo y de Albania.

"La gente y las instituciones de Kosovo dan la bienvenida y evalúan altamente la sabia opinión del CIJ. Es una opinión explícita en favor de la declaración de la independencia", ha agregado Sejdiu.

El presidente kosovar ha instado a su homólogo serbio, Boris Tadic, "a cambiar su actitud hacia Kosovo y su dura retórica".

Primer ministro

Por su parte, el primer ministro kosovar, Hashim Thaci, ha dicho en una entrevista concedida a la emisora pública kosovar RTK -desde Estados Unidos- que "hoy fue otro día histórico para Kosovo". "La opinión del JIC es un mensaje para todo el mundo de que el 17 de febrero tomamos la decisión correcta", ha agregado.

Ministro de Exteriores

En un comunicado, el ministro de Exteriores kosovar, Skender Hyseni, ha expresado la esperanza de que el pequeño y empobrecido país balcánico reciba más reconocimientos como estado independiente. "Instamos a los estados que han atrasado el reconocimiento de Kosovo a avanzar hacia el reconocimiento", ha dicho.

Kosovo ha sido reconocido hasta ahora por 69 países, 22 de ellos miembros de la Unión Europea, así como Estados Unidos, entre las principales potencias occidentales.