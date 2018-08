Reacciones internacionales

Internacional

22/07/2010

Principales reacciones de la comunidad internacional al fallo del Tribunal de Justicia de La Haya sobre la independencia de Kosovo.

ONU

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha instado a las autoridades de Serbia y Kosovo a solucionar sus diferencias mediante el diálogo, después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya avalara en un fallo la declaración unilateral de independencia de Pristina.



"También les insta evitar cualquier acción que se pueda considerar provocadora y descarrilar el diálogo", ha dicho el portavoz de la ONU, Martin Nesirky en una conferencia de prensa.



UE

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad Común (PESC), Catherine Ashton, ha asegurado este jueves que la UE "estudiará con sumo cuidado" la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. No obstante, cree que el fallo "abre una nueva fase" que debe enfocarse ahora "hacia el futuro".

España

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha afirmado que España seguirá sin reconocer la independencia de Kosovo, aunque ha admitido que la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre este territorio "abre una nueva fase" basada en el diálogo con Serbia.

EE. UU.

El Gobierno de EE. UU. ha reiterado su apoyo a la independencia de Kosovo y ha pedido al resto de los países que también la respalde. Sin embargo, la decisión de la Corte Internacional que avala la independencia de Kosovo no es aplicable a otros casos, en opinión del Gobierno de EE. UU..

En su rueda de prensa diaria, el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, ha indicado que la decisión concierne a "una serie de hechos propios de Kosovo. El Tribunal aplicaba esos hechos".



Serbia



Serbia no reconocerá la independencia de Kosovo ni cambiará su postura frente a su ex provincia, según ha dicho el ministro de Exteriores, Vuk Jeremic.



"Serbia no reconocerá nunca, bajo ninguna circunstancia la declaración unilateral de independencia de la llamada República de Kosovo", ha manifestado el ministro. "Estamos ante días difíciles y grandes desafíos", ha agregado ante la prensa en La Haya.

Rusia

Rusia ha manifestado que su "postura de no reconocimiento" de la independencia de Kosovo no ha cambiado.

Albania

El Gobierno de Albania considera "histórica" la declaración de la Corte Internacional de Justicia y una "gran contribución" para la paz y la estabilidad de los Balcanes.