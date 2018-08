Internacional

En Londres

Apean a dos musulmanas de un bus por llevar velo

Redacción

23/07/2010

El conductor las consideró una amenaza contra la seguridad por llevar el 'niqab'. Las dos estudiantes, de 22 años, aseguran que el conductor les pidió que se bajaran del autobús.

Dos musulmanas han denunciado que fueron expulsadas de un autobús por llevar ''niqab'', un tipo de velo islámico que cubre la cara.



Las dos estudiantes, de 22 años, estaban en Londres y se subieron a un autobús pero el conductor les dijo que eran una "amenaza" para los pasajeros y les ordenó que se bajaran del autobús.

Al parecer, la compañía ha comenzado una investigación, según informa este viernes la BBC.

Yasmin, que vestía un ''hiyab'', y Atoofa, que llevaba un ''niqab'', estaban en Londres para presentar un trabajo en la Universidad, y suelen viajar en metro, pero debido a que Yasmin tenía un pie dañado, optaron por viajar en autobús.

Yasmin relató que se subió al autobús por error cuando aún no estaba en servicio para preguntar si iba a la estación de Paddington, pero el conductor le dijo que se bajara. "Mi reacción fue reírme porque creía que era hilarante que me dijeran que me bajara del autobús", señaló.

"Unos diez minutos más tarde (...) los pasajeros comenzaron a subirse. Cuando fui a la parte delantera a mostrar mi billete, me volvió a repetir que me bajara del autobús. Creo que estaba enfadado porque me subí antes al vehículo", afirmó.



"Me dijo que no nos llevaría en el autobús porque éramos una amenaza", añadió. Las mujeres se quejaron entonces a otro conductor que las ofreció consejo sobre cómo realizar una reclamación.