La imagen de un fotógrafo salvando vidas en Alepo, símbolo de la tragedia

Un hombre con pelo largo y barba llora, cámara en mano, en un escenario de fuego y terror. Es Alepo (Siria), tras un atentado con coche bomba contra un convoy de evacuados civiles. Han muerto 126 personas, entre ellos 68 niños. Sucedió el sábado, 15 de abril. El fotógrafo sirio Abd Alkader Habak, testigo de la masacre, no dudó en dejar su cámara para intentar salvar a las víctimas. Tras la heroica acción, rompió a llorar.

La imagen, compartida por la activista Ala'a Shehabi en Twitter, muestra la devastación en la que está sumida el país de Oriente Próximo. La fotografía se ha convertido en símbolo de la tragedia y ha sido compartida por millones de usuarios de todo el planeta, junto con otras instantáneas previas que muestran cómo el fotógrafo salvó a varios niños antes de caer desolado.

Devastating photo @AbdHabak - Syrian videographer next to the charred body of a child. 39 children out of 70 killed by suicide bomber #syria pic.twitter.com/u3KTNo6vRl

Syrian videographer @AbdHabak , who was reporting from Khan Sheikhoun last week, at the scene of today's massacre. Haunting. pic.twitter.com/qfu90zgkoX

El propio Habak ha explicado después que lo que él y sus colegas hicieron el sábado "es lo que inspira nuestra humanidad a los socios de quienes mataron a los niños de Khan Sheikhan".

What I and my colleagues have done today is what inspires our humanity to those who were partners in killing the children of #Khan_Sheikhan