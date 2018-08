Internacional

Francia

Manuel Valls, candidato a las legislativas en el partido de Macron

Agencias | Redacción

09/05/2017

El ex primer ministro socialista reniega del Partido Socialista y dice que "los viejos partidos están muriendo o están muertos".

El ex primer ministro socialista Manuel Valls ha anunciado este martes que será candidato en las elecciones legislativas de junio con el nuevo partido del presidente electo, Emmanuel Macron (En Marche!), y no con el Partido Socialista (PS), que considera que no tiene futuro.

"Los viejos partidos están muriendo o están muertos", ha subrayado Valls en una entrevista a le emisora de radio RTL.

"Seré candidato de la mayoría presidencial", ha dicho. "Quiero inscribirme en el movimiento La República en Marcha", ha añadido el que fuera jefe de Gobierno del presidente saliente, François Hollande.

Valls ha explicado que este cambio obedece al "éxito" de Macron en las elecciones presidenciales y a que su programa de gobierno coincide con el que él concurrió a las primarias socialistas. "Llamo a todo el que se reconozca en su programa a implicarse plenamente", ha instado.

No obstante, ha reconocido que en su decisión también ha pesado el descalabro electoral del PS, cuyo candidato, Benoit Hamon, quedó quinto en la primera vuelta del 23 de abril. "El Partido Socialista está muerto, seamos claros, y ahora es esencial garantizar una mayoría a Emmanuel Macron" porque la división sería "fatal", ha esgrimido.

Interrogado sobre sus conocidas diferencias con Macron cuando ambos eran miembros del Gabinete Hollande, el ex primer ministro ha restado importancia a las mismas. "Están superadas", ha afirmado. "Hay que olvidar los rencores", ha apostillado Valls.