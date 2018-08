El Reino Unido activa el máximo nivel de alerta y despliega al Ejército

La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado que el Reino Unido ha elevado su nivel de alerta a "crítico", el máximo en una escala de cinco, y desplegará al Ejército para colaborar en tareas de seguridad tras el atentado suicida de Manchester.

El mayor nivel de alerta significa que un ataque se puede producir de manera "inminente", por lo que miembros de las Fuerzas Armadas patrullarán junto con la policía en algunas zonas, ha informado May en una comparecencia en su residencia de Downing Street.

Así, el Ejército británico vigilará el palacio de Buckingham, el Parlamento, la residencia de Downing Street y embajadas, como medida de seguridad al elevarse al más alto el nivel de amenaza.

Los militares también se encargarán de reforzar la seguridad en las calles de Londres y otros puntos importantes, como centros comerciales, estaciones de trenes y estadios.

Los militares trabajarán bajo la estructura de comando de Scotland Yard para reforzar la seguridad en "lugares claves", ha indicado la Policía Metropolitana de la capital británica.

Tras mantener la segunda reunión con el comité de emergencias Cobra, en el que participa la cúpula de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, May ha alertado de que Salman Abedi, el terrorista suicida que mató a 22 personas y dejó 59 heridos en Manchester, pudo contar con una red de apoyo.

"El trabajo durante toda la jornada ha revelado que no podemos ignorar la posibilidad de que haya un grupo más amplio de individuos ligados al ataque", ha afirmado May, que, junto con el resto de partidos, ha suspendido los actos de la campaña electoral para las elecciones generales del 8 de junio.

El ministro de Defensa, Michael Fallon, ha dado su visto bueno a la puesta en marcha de la "operación Tempora", que prevé que hasta 5.000 soldados colaboren en labores de seguridad bajo mando policial, ha anunciado May.

Desde 2014, el nivel de alerta se mantenía en "severo", el cuarto escalón, que indica que "un ataque es altamente probable".

Por otra parte, un hombre fue detenido anoche en el aeropuerto de Stansted, al norte de Londres, bajo la sospecha de querer viajar a Siria con fines terroristas, según la Policía, pero no tiene relación con el atentado de Manchester.

