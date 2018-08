Internacional

Aún tiene otra denuncia

Retiran la acusación de violación contra el fundador de WikiLeaks

Redacción

24/10/2010

Dos mujeres habían acusado de violación y agresión al cerebro de WikiLeaks, Julian Assange, que asegura que todo es un intento de desprestigiarle por hacer públicos documentos secretos del Pentágono.

Las autoridades suecas han retirado este sábado la orden de arresto que ha permanecido en vigor durante poco menos de un día contra el fundador de la web WikiLeaks, Julian Assange, por la acusación de violación que pesaba sobre él, según ha anunciado la Fiscalía del país nórdico a la cadena británica BBC.

"No creo que haya razón para sospechar que haya violado a nadie", ha indicado la fiscal general de Suecia, Eva Finne. No obstante, la portavoz de la Fiscalía, Karin Rosander, ha subrayado que la otra acusación de abuso sexual todavía sigue en pie, aunque no es lo suficientemente grave como para ser merecedora de una orden de arresto.

Assange ha negado categóricamente las acusaciones, y ha dejado claro que se trata de un intento para desprestigiarle tras haberse ganado la enemistad del Gobierno estadounidense después de filtrar el pasado mes de julio más de 70.000 documentos militares clasificados.