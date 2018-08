Comey asegura que el Gobierno de Trump mintió para difamarlo

El exdirector del FBI James Comey ha asegurado, al explicar las razones por las que había sido despedido, que el Gobierno del presidente Donald Trump decidió "difamarlo".

Al comienzo de una esperada audiencia frente al Comité de Inteligencia del Senado, Comey ha asegurado estar "sorprendido" y "confuso" sobre la decisión del mandatario de prescindir de él al frente del Buró Federal de Investigación (FBI).

Asimismo, Comey, despedido el 9 de mayo de manera fulminante por Trump, ha asegurado que la Administración del mandatario republicano vertió sobre él "mentiras" que siente que "el FBI haya tenido que oír".

"La Administración eligió difamarme a mí y, de manera mucho más grave al FBI, al decir que la organización estaba sumida en el caos (...), que su personal había perdido la confianza en su líder. Esas fueron simple y llanamente mentiras", ha apuntado Comey.

Admite que filtró a la prensa

El exdirector del FBI ha afirmado que filtró a la prensa, a través de un amigo, el contenido de sus anotaciones sobre las conversaciones que mantuvo con el presidente, después de que este le amenazara en Twitter con la publicación de "cintas".

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!