El Partido Conservador gana en las urnas pero pierde la mayoría absoluta

El Partido Conservador de la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se ha situado al frente de las elecciones parlamentarias con 318 escaños obtenidos (pierde 12), cuando han sido escrutados 649 de 650 circunscripciones. La mayoría parlamentaria está fijada en 326 escaños.

Según los resultados recogidos por la cadena de televisión británica BBC, el Partido Laborista se haría con 263 (gana 31) escaños. Los laboristas habían marchado en cabeza durante gran parte del recuento.

Por detrás se sitúa el Partido Nacional Escocés (SNP) con 35 escaños (-21), los Liberal Demócratas con 12 (+4); el DUP, con 10 (+2) y el Sinn Fein, con 7.

De confirmarse con el escrutinio final, la apuesta de la primera ministra por el adelanto electoral habría resultado fallida porque su objetivo era ampliar la hegemonía de 17 asientos que ostentaba en Westminster.

La propia May ha resaltado este viernes que el país "necesita un periodo de estabilidad", agregando que siempre ha actuado teniendo en cuenta los intereses de la nación.

"El país necesita un periodo de estabilidad, y sean cuales sean los resultados, los conservadores garantizarán esa estabilidad para que podamos estar unidos como país", ha dicho.

Así, ha indicado que si su partido se impone en las elecciones "dependerá de los conservadores tener esa estabilidad, y eso es lo que se hará", según ha informado la cadena de televisión británica BBC.

May ha realizado estas declaraciones tras conseguir mantener su escaño por Maidenhead, reiterando que una de sus prioridades será trabajar para lograr una correcta aplicación del 'brexit'.

Camino de Buckingham

Theresa May acudirá al palacio de Buckingham para comunicarle a la reina Isabel II que podrá formar Gobierno, a pesar de no haber logrado la mayoría absoluta, según un portavoz de la residencia de Downing Street.

Se espera que la primera ministra vea a la jefa de Estado en las próximas horas, puesto que se ha retrasado la vista que era prevista para las 11:30 GMT (12:30 en Euskadi) para solicitarle el permiso para formar Gobierno. Según la BBC, la "premier" contaría con el respaldo del Partido Democrático Unionista del Ulster (DUP), que ha obtenido diez escaños de los 18 que le corresponden a Irlanda del Norte en los Comunes.

Corbyn, hoy. Foto: EFE

Corbyn: 'El 'brexit' debe seguir adelante'

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha afirmado hoy, viernes, que su formación está "preparada para servir" al Reino Unido. En declaraciones a la BBC, el líder del primer partido de la oposición británica ha dejado claro, no obstante, que no llegará a ningún acuerdo ni pacto.

Además, Corbyn ha vuelto a pedir la dimisión de May, y ha recalcado que las negociaciones sobre el 'brexit' deben seguir adelante a pesar del resultado de los comicios.

Poco antes, el portavoz de Economía del Partido Laborista británico y 'mano derecha' de Jeremy Corbyn, John McDonnell, ha anunciado que los laboristas intentarán formar un gobierno en minoría en Reino Unido por la inestabilidad del Partido Conservador, que ha perdido la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias anticipadas.

"No quiero ser despectivo pero creo que ella es una primera ministra de pega, no puede sobrevivir y varios parlamentarios conservadores están ya diciendo en privado que su posición es insostenible", ha afiramdo McDonnell, en declaraciones a la BBC.

Nigel Farage, en imagen de archivo. Foto: EFE

Farage, preocupado por el 'brexit'

El antiguo líder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage, ha afirmado, por su parte, que teme que la falta de una mayoría absoluta para el Partido Conservador pueda suavizar los planes de la primera ministra, Theresa May, para abandonar la Unión Europea (UE).

Farage ha dicho a la BBC que su "verdadera preocupación" es que el ministro para el 'brexit', David Davis, "ha afirmado que quizás se debe reconsiderar salir del mercado único y de la unión aduanera". Davis ha hecho las declaraciones cuando no estaba aún claro que fuera a ganar las elecciones.

"Al final, esto es más sobre personalidades. Ella (May) no ha pasado la prueba. No parecía una líder", ha declarado Farage, que se plantea regresar a la primera línea política si considera que el 'brexit', tal como él lo contempla, está en riesgo.

De hecho, poco después de las declaraciones de Farage, el actual líder del UKIP, Paul Nuttall, ha dimitido por el mal resultado obtenido tras no conseguir ningún escaño y reducir al 1,8 % su porcentaje de voto.

We don't know when Brexit talks start. We know when they must end. Do your best to avoid a "no deal" as result of "no negotiations". #GE2017