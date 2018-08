Europa desea iniciar cuanto antes las negociaciones del ‘brexit’

Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea (CE), ha confiado en que resultados de las elecciones británicas del jueves no tengan un gran impacto en las negociaciones sobre el "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

"Espero que el resultado de las elecciones no tengá un mayor impacto en unas negociaciones que estamos esperando", ha declarado Juncker en una rueda de prensa en Praga.

"Nosotros podemos abrir las negociaciones mañana a las 09.30 horas. Esperamos una visita de Londres, esperamos que no experimentemos retrasos en la conclusión de las negociaciones", ha agregado el presidente de la Comisión Europea.

Asimismo, Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, ha declarado este viernes no saber cuándo empezarán las negociaciones, pero ha instado a lograr un acuerdo sobre el "brexit".

"No sabemos cuándo empezarán las conversaciones sobre el 'brexit'. Sabemos cuándo deben terminar. Hagan lo mejor para evitar una situación en la que no se alcance un acuerdo no deseado como resultado de la ausencia de negociaciones", ha escrito el político polaco en su perfil de la red social Twitter.

