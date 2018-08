Internacional

'Brexit'

El Reino Unido está preparado para la salida de la UE aún sin acuerdo

Agencias | Redacción

12/06/2017

El ministro del 'Brexit' subraya que los ciudadanos comunitarios no deben preocuparse por sus futuros derechos.

El ministro británico del 'Brexit', David Davis, ha asegurado este lunes que su país también está preparado para abandonar el bloque comunitario sin llegar a alcanzar un acuerdo que fije los términos de su salida.

"Si usted va a una negociación sin la capacidad de abandonarla, usted tendrá un resultado malo en esa negociación", ha asegurado Davis, en declaraciones a la cadena de radio de la BBC, tras manifestar su confianza en que Reino Unido logre un pacto con la Unión Europea.

Los estados miembro "tienen sus propios intereses, por lo que es importante que tengamos la opción de abandonar, que no creo que vaya a ser así pero que si sucede, podamos abandonar" la negociación, ha argumentado el ministro responsable del proceso de salida de la Unión Europea.

El ministro británico ha afirmado que los ciudadanos europeos no deben preocuparse por sus futuros derechos porque confía en que se alcance un acuerdo tras el inicio de las conversaciones del 'Brexit' el próximo 19 de junio.

Davis ha dicho que él asistirá a las negociaciones de los pormenores del 'divorcio' mientras que la primera ministra, Theresa May, se encargará de las "grandes negociaciones" con los líderes de los países de la UE.

"Hay personas preocupadas en Reino Unido por la posibilidad de que no puedan continuar aquí, también hay británicos viviendo en España preocupados por la posibilidad de que no puedan continuar allí", ha señalado. "Las preocupaciones son innecesarias y no deberían existir pero queremos garantizar que son afrontadas tan pronto como sea posible", ha afirmado.

Davis también ha defendido la gestión de la primera ministra del país, Theresa May, y ha rechazado las críticas que le ha dedicado a la jefa del Gobierno el exministro de Finanzas George Osborne. Osborne aseguró que May es un "cadáver ambulante".