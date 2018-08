Trump: 'Las sanciones a Corea del Norte son las más grandes'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las nuevas sanciones a Corea del Norte por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son el paquete de sanciones económicas "más grande" que se haya impuesto sobre el país.

"La resolución de Naciones Unidas es el paquete de sanciones económicas más grande impuesto en Corea del Norte. Más de mil millones de dólares", ha añadido el mandatario estadounidense.

United Nations Resolution is the single largest economic sanctions package ever on North Korea. Over one billion dollars in cost to N.K.